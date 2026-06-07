Antonelli nyerte a piros zászlóval félbeszakított F1-es Monacoi nagydíjat

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a piros zászlóval félbeszakított Forma-1-es Monacói Nagydíjat vasárnap Monte-Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. A fiatal olasz versenyző mai győzelmével egy tizenhat éve fennálló rekordot is megdöntött.

A 19 éves versenyzőnek ez volt pályafutása ötödik futamgyőzelme, mindegyiket idén aratta, ugyanis a legutóbbi öt F1-es viadalon ő volt a győztes.

Az olasz pilóta az egész hétvégén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, aminek megkoronázásaként bezsebelhette az úgynevezett „Grand Slam”-et is: övé lett a pole pozíció, megnyerte a versenyt, minden egyes körben ő vezetett, és ő teljesítette a futam leggyorsabb körét is.

Antonelli győzelmével a Monacói Nagydíj valaha volt legfiatalabb nyertese lett, megdöntve Lewis Hamilton 2008 óta fennálló rekordját, aki 23 évesen állhatott a dobogó legfelső fokára Monte-Carlóban.

A sikerével azon kevés pilóták közé is bekerült, akik pályafutásuk során legalább öt egymást követő futamot tudtak megnyerni. A rekordot ebben a kategóriában Max Verstappen tartja, aki egymás után tíz győzelmet ért el 2023-ban.

Büntetésekkel és kiesésekkel volt tele a 72. Monacói Nagydíj

A rajt-cél diadalt ünneplő Antonelli mögött – akárcsak legutóbb Kanadában – a hercegségben is a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a Red Bull autóját kormányzó francia Isack Hadjar állhatott fel.

A rajtnál Antonelli jól jött el, a második sorból induló két Ferrarinak pedig ki kellett kerülnie a második pozícióból startoló Max Verstappent, akinek az autója nem tudott elrugaszkodni a piros lámpák kialvásának pillanatában. A négyszeres világbajnok végül elindult, de az első kör végén a boxba hajtott és fel is adta a futamot.

Az élen Antonelli haladt, mögötte Hamilton és a másik ferraris Charles Leclerc volt a sorrend, negyedikként Hadjar, ötödikként pedig Russell haladt.

A Mercedes ifjú olasz pilótája kiválóan tartotta a vezető pozíciót, húsz kör után már tíz másodperc felett volt az előnye az üldözőivel szemben, közben a műszaki gondokkal küzdő Hadjart Russell szorongatta a negyedik helyért. A 29. körben Hamilton a boxba hajtott kerékcserére, három körrel később pedig Russell is így tett. Hadjar rövidesen szintén friss abroncsokat kapott, de csak a Mercedes brit versenyzője mögé tudott visszatérni a pályára.

A versenybíróság öt másodperces időbüntetést szabott ki Hamiltonra, mert a Ferrari brit pilótája átlépte a sebességhatárt a boxutcában, a hazai pályán versenyző Leclerc pedig a 36. körben állt ki kerékcserére, s valamivel több mint 12 másodperces hátrányban volt Hamiltonnal szemben, amikor visszahajtott a pályára.

Antonelli a biztos vezetés és a hatalmas előny birtokában a 37. körben kapott friss abroncsokat, s gond nélkül állt vissza az élre, nagyjából 13 másodperccel megelőzve a másodikként száguldó Hamiltont, akit ugyancsak 13 másodperces lemaradással Leclerc követett. Közben kiderült, hogy Russell is gyorsan hajtott a boxutcában, így ő is büntetést kapott a zsűritől.

A 60. körben Lance Stroll (Aston Martin) a falnak ütközött, emiatt a pályára hajtott a biztonsági autó, ekkor szinte az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére. A boxutcában Hadjar megelőzte Russellt, így visszajött negyediknek, majd az újraindítás pillanatában Leclerc a célegyenesre fordító kanyarban az autójának orrával a gumifalba csúszott. Előbb újabb Safety Car, majd pedig piros zászlós megszakítás következett, az ominózus kanyarban ugyanis feljött az aszfaltborítás, ez pedig nem tette lehetővé a további körözést.

A szervezők mintegy fél óra alatt tudták ismét versenyzésre alkalmassá tenni a pályát – igaz, a talaj továbbra is töredezett maradt -, az új rajt után viszont már csak nyolc kör volt hátra a viadalból. Az ismételten álló helyzetű startot Hadjar rosszul kapta el és két pozíciót veszített – Russell és Gasly is megelőzte -, előbbi pedig feltartotta a mezőny maradékát, hogy csapattársának csak Hamiltonra kelljen figyelnie. Russellnek egy körrel később le kellett töltenie a korábban kapott, boxutca-áthajtásos büntetését, emiatt a 14. helyre esett vissza, aki így egymás után másodszor sem tudott pontot szerezni, Hamilton pedig megelőzte őt a pontversenyben.

Antonelli újabb győzelmét ugyanakkor ezt követően már nem veszélyeztette semmi. Piastri a hajrában még igyekezett Hadjar elé kerülni, de ez nem sikerült, így a francia állhatott fel a dobogóra, mivel Gasly időbüntetése miatt hátrébb csúszott.

Kiemelt kép: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíjának eredményhirdetésén a monte-carlói utcai pályán 2026. június 7-én. A világbajnoki pontversenyt vezető Antonelli rajt-cél győzelmet aratott. Balról Charlene hercegné, II. Albert monacói uralkodó herceg felesége (Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)