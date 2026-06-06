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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Szoboszlaié lett a szezon legszebb gólja a Liverpoolnál

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.06. 13:44

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
A szezon legjobbjának korábban már megszavazott Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották a szezon legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok Ágyúsok kapuját az Anfielden, a találat 1-0-s győzelmet ért a Vörösöknek.

Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával.

A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta – áll a klub honlapján.

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Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál. A bajnokság legszebb találatáért folytatott versenyben még korábban alulmaradt a Fulham játékosával, Harrison Reeddel szemben, aki pont a Liverpool elleni, januárban szerzett találatával érdemelte ki az elsőséget. A Premier League legjobb játékosának a Manchester United középpályását, Bruno Fernandest választották, azonban Szoboszlai ettől függetlenül bekerült a bajnokság álomcsapatába.

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Szoboszlai a szezonban utoljára kedden, június 9-én léphet pályára, amikor a magyar válogatott 19 órától Kazahsztánt fogadja a debreceni Nagyerdei Stadionban.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) gólt lő az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

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