Antonelli indulhat az élről vasárnap Monte-Carlóban

Antonelli mellől a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startolhat majd Monte-Carlóban, míg a második sort a győzelemre is esélyesnek tartott Ferrarik szerezték meg: a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton harmadik, a hazai közönség előtt szereplő Charles Leclerc pedig negyedik lett.
Kapcsolódó tartalom
Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a brit George Russell csak a hatodik rajthelyet szerezte meg, a lemaradása majdnem négy tizedmásodperc volt a pole pozíciót érő időtől. Innen pedig vasárnap nehéz lesz pozíciókat szereznie a szezon legkeskenyebb, legkevesebb előzési lehetőséget nyújtó pályáján.
A világbajnoki címvédő brit Lando Norris csupán a nyolcadik pozícióból kezdheti meg a futamot a McLarennel, amelynek ez lesz története 1000. F1-es versenye.
A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.
A teljes rajtsorrend a következőképpen néz ki:
1. sor:
Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
2. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
George Russell (brit, Mercedes)
4. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Lando Norris (brit, McLaren)
5. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
6. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
7. sor:
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
8. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
10. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Kiemelt kép: Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíjának első szabadedzésére érkezik a monte-carlói utcai pályán 2026. június 5-én. A futamot június 7-én rendezik (Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)