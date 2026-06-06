Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Antonelli indulhat az élről vasárnap Monte-Carlóban

lead_image
Forrás: MTI
2026.06.06. 17:38

Főoldal / Sport

A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 19 éves pilótának ez idén és pályafutása során is a negyedik pole pozíciója.

Antonelli mellől a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startolhat majd Monte-Carlóban, míg a második sort a győzelemre is esélyesnek tartott Ferrarik szerezték meg: a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton harmadik, a hazai közönség előtt szereplő Charles Leclerc pedig negyedik lett.

Kapcsolódó tartalom

Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a brit George Russell csak a hatodik rajthelyet szerezte meg, a lemaradása majdnem négy tizedmásodperc volt a pole pozíciót érő időtől. Innen pedig vasárnap nehéz lesz pozíciókat szereznie a szezon legkeskenyebb, legkevesebb előzési lehetőséget nyújtó pályáján.

A világbajnoki címvédő brit Lando Norris csupán a nyolcadik pozícióból kezdheti meg a futamot a McLarennel, amelynek ez lesz története 1000. F1-es versenye.

A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend a következőképpen néz ki:

1. sor:

Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Lando Norris (brit, McLaren)

5. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

6. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

7. sor:

Nico Hülkenberg (német, Audi)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

8. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

10. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Kiemelt kép: Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíjának első szabadedzésére érkezik a monte-carlói utcai pályán 2026. június 5-én. A futamot június 7-én rendezik (Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)

Forma–1 MonacoMonacói Nagydíj

Ajánljuk még

 