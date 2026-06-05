Az F1 Kids idén három futammal várja nézőit az M2 Mesetévén

Ismét Forma–1-es futamokat követhetnek az M2 Mesetévén a csatorna tavalyi, Telegázzal kampánya során kiválasztott két fiatal tehetség, Tilinger Marcell és Horváth Áron közvetítésében. Idén három nagydíjat láthatnak a nézők különleges, gyerekbarát grafikai elemekkel. A részletekről a fiatal tehetségek és Kamráth Flórián, az M4 Sport kommentátora osztottak meg információkat a Duna Család-barát című műsorában.

Az M2 Mesetévé tavaly nyáron a közmédia legifjabb sportközvetítőit kereste a Telegázzal kampány keretében. A legrátermettebbnek bizonyult két fiatal Forma-1 rajongó álmaikat valóra váltva gyermekkommentátorokká válhattak, és részt vehettek a versenysorozat júliusi, silverstone-i futamának közvetítésében. A kampány során közel 250 jelentkező közül választották ki Tilinger Marcellt és Horváth Áront. A két ifjú tehetség idén ismét a kommentátorszékbe ül, hogy immár három futamot – június 7-én a monacói, augusztus 23-án a holland, valamint november 29-én a katari nagydíjat – közvetítse az M2 Mesetévé kis nézőinek.

A gyerekkora óta Ferrari-rajongó Horváth Áron a Család-barát stúdiójában elmesélte, hogy még nagyapjával kezdett Forma–1-et nézni hat évvel ezelőtt, és ekkor lett a sportág megszállottja. Kommentátortársa, Tilinger Marcell a feladat számára legkedvesebb részét emelte ki a műsorban: azt, hogy beszélhet. Az M4 Sport kommentátora, Kamráth Flórián hasonlóan kezdte „pályafutását”: gyerekként otthon közvetítette az eseményeket. Az F1 Kids kapcsán elmondta, hogy ahogyan a Forma–1 mezőnye egyre fiatalabbá válik a pilótákat tekintve, úgy a program is azt erősíti, hogy a közvetítések oldalán is megjelenjenek az utánpótláskorú tehetségek.

A beszélgetés során az előttük álló monacói nagydíj is szóba került. Kamráth Flórián elmondta, hogy ezen a hétvégén a Formula–2 és a Formula–3 futamait közvetíti, míg Nagy Dániel kommentátor a helyszínről jelentkezik. Az alapos felkészülés a fiatalokkal már javában tart. Horváth Áron szerint a monacói futam egyik sajátossága, hogy a pálya szűkebb, ezért kevesebb lehetőség adódik az előzésekre. Ugyanakkor előfordulhat egy hosszabb piros zászlós szakasz is, amely alatt érdekes információkkal kell kitölteni az időt, fenntartva a nézők figyelmét. Tilinger Marcell úgy látja, hogy bár az időmérő sok mindent eldönthet, egy baleset vagy akár a gumistratégia is jelentősen felkavarhatja az eseményeket.

A két, jövőjét kommentátorként elképzelő F1 Kids-tehetség és az M4 Sport kommentátora már most böngészi a híreket, hogy érdekességekkel is szolgálhassanak az M2 Mesetévé nézőinek a monacói futam ideje alatt. A közvetítést a korosztályra szabott látványvilág is különlegessé teszi. „Az F1 Kids lényege az is, hogy olyan grafikai elemek jelennek meg a képernyőn, amelyek gyerekbarát módon hozzák közelebb a sportágat a fiatalabb nézőkhöz” – árulta el Kamráth Flórián.

A hétvégi Forma–1-es monacói nagydíjat, valamint a Formula–2 és Formula–3 bajnokság futamait élőben láthatják az M4 Sport nézői június 5. és 7. között. A versenyeket online is követhetik az m4sport.hu-n, a nemzetisport.hu-n és a Médiaklikken. A közmédia sportcsatornái közvetítik az összes szabadedzést, az időmérőt és a futamot is, míg a legfrissebb eredményekről a Nemzeti Sportrádió számol be. Az F1 Kids június 7-én 14:55-től várja az M2 Mesetévé nézőit.

Kiemelt kép forrása: MTVA