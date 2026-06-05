„A nyerni akarás nagy volt bennem, néha talán túlzottan is” – Szabó Bence a Bajnokok következő adásának vendége

Június 7-én, vasárnap 13 órakor új adással jelentkezik az M4 Sport portréműsora, a Bajnokok, amelyben Szabó Bence, kétszeres olimpiai bajnok kardvívó lesz Petrovics-Mérei Andrea vendége. Az adásban a sportolói és sportvezetői pályafutásának legemlékezetesebb pillanatait idézik fel, ő pedig őszintén beszél azokról a döntésekről, sikerekről és kudarcokról, amelyek a páston kívül formálták az életét.

Szabó Bence a magyar kardvívás egyik meghatározó alakja, akit rendkívüli versenyszelleme, szenvedélye és győzni akarása emelt a sportág legnagyobbjai közé. A műsorban kiemelt szerepet kap két olimpiai aranyérme: az 1988-as szöuli játékokon a magyar kardcsapat legfiatalabb tagjaként járult hozzá a Szovjetunió elleni drámai döntő megnyeréséhez, míg négy évvel később Barcelonában egyéniben is felért a csúcsra. Feleleveníti a két aranyéremhez vezető utat, a döntők érzelmi hullámvasútját, valamint azokat a pillanatokat, amelyek örökre bevésődtek emlékezetébe.

A beszélgetés ugyanakkor túlmutat a sporteredményeken. A nézők megismerhetik azt az embert, aki egész életében magas elvárásokat támasztott önmagával szemben, aki nem riadt vissza a konfliktusoktól, és aki a sikerek mellett a kudarcokból is igyekezett tanulni. „Mind a páston, mind pedig az életben lehet nyerni és veszíteni is, de nem hevertem romokban, ha valami nem sikerült, hanem összeszedtem magam és kerestem új kihívásokat” – mondta el Szabó Bence, aki őszintén vall arról, hogyan élte meg pályafutása fordulópontjait, milyen terhet jelentett számára az állandó bizonyítási vágy, és miként tekint vissza ma az egykori döntéseire.

Életének különleges fejezeteként élte meg az 1996-os atlantai olimpia utáni időszakot, amikor sportolóként szerzett tekintélyét és tapasztalatát sportvezetőként kamatoztatta tovább. Az UTE elnökeként olyan feladatot vállalt, amelyet maga is élete egyik legnagyobb kihívásának tart.

„Az eleje nem volt könnyű, mert hirtelen »bedobtak a mélyvízbe«, és azért akkor még benne volt a »parádé poszt« a kezemben, tehát ott egy pár hibát nyilván elkövettem. Ha egy makulátlanul becsületes sportoló hirtelen sportvezető lesz és nem taktikázik, annak nyilván vannak előnyei, de hátrányai is, ezt megéltem az elején” – árulta el a műsorban Szabó Bence sportvezetői karrierjének kezdeteiről, amely kapcsán felidézi, hogyan került az egyesület élére, milyen felelősséggel járt egy nagy múltú klub irányítása, és milyen szerepet játszott abban az időszakban, amelynek végén az Újpest labdarúgócsapata 1998-ban megszerezte máig utolsó bajnoki címét.

A beszélgetésből az is kiderül, hogyan élte meg a sportvezetői lét nehézségeit, a konfliktusokat és azokat a helyzeteket, amikor már nem sportolóként, hanem vezetőként kellett helytállnia.

Bajnokok – június 7-én 13 órától az M4 Sporton.

Kiemelt kép: Szabó Bence és Petrovics-Mérei Andrea (Fotó: MTVA/Markal Ádám)