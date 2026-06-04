Szoboszlai Dominik lett a szezon legjobb játékosa a Liverpoolnál

A szurkolók értékelték Szoboszlai Dominik egész szezon során nyújtott kiemelkedő teljesítményét, és őt választották az idény legjobbjának az angol bajnokságban szereplő Liverpool labdarúgócsapatánál.

A klub honlapja szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát begyűjtve érdemelte ki – pályafutása során először – az elismerést. A beszámoló kiemeli, hogy Szoboszlai az egész szezonban egyenletesen jó teljesítményt nyújtott, a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-szor lépett pályára, ráadásul mindegyiken kezdőként.

A középpályán és többször jobbhátvédként 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, aminek köszönhetően összességében a csapat legeredményesebb játékosának vallhatja magát. A teljesítményét jól jellemzi, hogy ötször ő lett a hónap játékosa, a mérkőzés legjobbja elismerést pedig nyolc alkalommal érdemelte ki.

Szoboszlai Dominik az Év gólja versenyben is jelölt a Liverpoolnál: nyolc találatára lehet szavazni a szűkített, 20-as listán, ezek közül négyet szabadrúgásból szerzett a Premier League-ben – ami klubrekord. Gyönyörű szabadrúgásgóljaival pedig komoly eséllyel pályázik arra is, hogy ezt a címet is elnyerje.

A bajnokság legszebb találatáért folytatott versenyben még korábban alulmaradt a Fulham játékosával, Harrison Reeddel szemben, aki pont a Liverpool elleni, januárban szerzett találatával érdemelte ki az elsőséget. A Premier League legjobb játékosának a Manchester United középpályását, Bruno Fernandest választották, azonban Szoboszlai ettől függetlenül bekerült a bajnokság álomcsapatába.

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A 2023-ban a Liverpoolhoz igazoló magyar futballista emellett áprilisban elérte a 100 mérkőzéses mérföldkövet, ami korábban a magyarok közül csak Gera Zoltánnak sikerült.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután megszerezte a találkozó első gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágó Liverpool–Galatasaray mérkőzésén a liverpooli Anfield Road-i stadionban 2026. március 18-án (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)