A Forma–1 Monacói Nagydíjat két csatornán is élőben közvetíti az MTVA

Az M4 Sport és egy rendhagyó gyermekadás keretében az M2 Mesetévé is élőben közvetíti a Forma–1 monacói nagydíj futamát. A közmédia sportcsatornáján továbbá a FIA Formula–2 és Formula–3 bajnokság futamait is láthatják. Június 5. és 7. között a versenyeket online is követhetik az m4sport.hu-n, a nemzetisport.hu-n, és a Médiaklikken. A közmédia sportcsatornái közvetítik az összes szabadedzést, az időmérőt és a futamot is, míg a legfrissebb eredményekről a Nemzeti Sportrádió számol be.

Az 1929 óta létező utcai pálya a Monte-Carlo kikötője és a hercegség ikonikus helyszínei között kanyarog, rendkívül szűk nyomvonalával és minimális bukótereivel pedig a versenynaptár egyik legnagyobb kihívását jelenti a pilóták számára. A 3,3 kilométer hosszú pályán az előzés hagyományosan nehéz, ezért az időmérő edzés és a rajtpozíció különösen nagy jelentőséggel bír. A 2026-os verseny előtt elsősorban Charles Leclerc-t tartják az egyik legnagyobb esélyesnek, de a szoros utcai pályán egy jól sikerült időmérő vagy egy váratlan biztonsági autós szakasz könnyen átírhatja az erőviszonyokat.

A FIA Formula–2 és Formula–3 mezőnyében is kiélezett csaták várhatók Monaco szűk utcáin, hiszen minden ezredmásodperc számít, miközben a fiatal tehetségek számára a monte carlói pályán van az egyik legjelentősebb lehetőség a bizonyításra.

A közmédia sportcsatornáin az izgalmas versenyhétvége minden pillanatát követhetik, sőt egy tavalyi nagy sikerű kezdeményezésnek köszönhetően az M2 Mesetévén is átélhetik. Az F1 Kids 2026-ban három epizóddal tér vissza az M2 Mesetévében. A két ifjú kommentátor, a 13 éves Tilinger Marcell és a 11 éves Horváth Áron – akiket tavaly egy komplex pályázat során kiválasztottak, hogy a brit nagydíjat élőben közvetítsék – idén Kamráth Flóriánnal, az autósportos csapathoz tavaly csatlakozott, fiatal kollégával ülhetnek újra stúdióba. Nagy Daniel, akivel tavaly debütált a F1Kids, a helyszínen, riporterként lesz jelen a monacói versenyen, míg Wéber Gábor és Ujvári Máté kommentátorok a stúdióban elemzik majd az edzések és a futam eseményeit.

Péntek:

11:00 F3 időmérő – M4 ÉLŐ

13:30 F1 1. szabadedzés – M4 ÉLŐ

15:00 F2 időmérő – M4 ÉLŐ

17:00 F1 2. szabadedzés – M4 ÉLŐ

Szombat:

10:40 F3 sprintfutam – M4 ÉLŐ

12:30 F1 3. szabadedzés – M4 ÉLŐ

14:10 F2 sprintfutam – M4 ÉLŐ

15:30 F1 időmérő – M4 ÉLŐ

Vasárnap:

7:40 F3 főfutam – M4 ÉLŐ

9:20 F2 főfutam – M4 ÉLŐ

14:00 F1 pilótaparádé – M4

14:30 F1 futam – M4 ÉLŐ

15:00 F1 Kids, Monacói Nagydíj – M2 ÉLŐ

Kövessék a Forma–1 Monaco Nagydíj futamait élőben, az M4 Sporton, és online az m4sport.hu, a nemzetisport.hu, illetve a Médiaklikk oldalain!

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Kiemelt kép forrása: MTVA