Szoboszlai Dominik: Csak haza kell mennem, és rájövök, mi az igazán fontos az életben

A beszélgetés elején arról beszélt, hogy rendkívül jól érzi magát Angliában. Szereti a várost, az országot és természetesen a futballt is, amely saját bevallása szerint „igazán boldoggá teszi”. Ezt követően megnevezte a legjobb dolgokat, amelyek Angliában történtek vele: megszületett a lánya, és megnyerte a Premier League-et.

Az apasággal kapcsolatban arról beszélt, hogy gyermeke születése óta megváltozott a viszonya a futballal járó terhekhez és érzelmekhez: ma már egészen más szemmel tekint a pályán történtekre, amikor hazaér a családjához.

„Nagyon jó érzés (apának lenni) – egyik napról a másikra teljesen megváltozik minden. Hirtelen van valaki, aki mindennél és mindenkinél fontosabb, és egyszerűen arra koncentrálsz, hogy gondoskodj róla és a családodról. Ez egy csodálatos érzés. Korábban egy rossz meccs után hosszabb ideig dühös voltam. Most viszont csak haza kell mennem, és rájövök, mi az igazán fontos az életben”

– mondta a 25 éves játékos.

Példát akar mutatni minden magyarnak

Sikerei felelősséggel is járnak. Magyar futballistaként, aki az európai labdarúgás csúcsán szerepel, tisztában van azzal, hogy a láthatósága mit jelent mások számára.

„Szeretek magyar lenni, és szeretném megmutatni minden magyar gyereknek – vagy akár mindenkinek –, hogy bármi lehetséges, ha igazán keményen dolgozol és hiszel magadban”

– mondta a válogatott csapatkapitánya, majd hangsúlyozta: „Eddig mindent feláldoztam ezért. Még mindig sok célom van, amit szeretnék elérni, és továbbra is keményen kell dolgoznom értük.”

Szoboszlai szerint az áldozathozatal nem valami romantikus dolog, hanem egyszerűen a siker része.

„Csak a futballnak kell élned, vigyáznod kell magadra, és azokra a dolgokra kell koncentrálnod, amelyek előrevisznek. Biztosan lesznek visszaesések, amikor egy lépést hátra kell lépned, vagy nehéz időszakon mész keresztül. De ha túljutsz ezeken az időszakokon, erősebbé válsz, mentálisan is. Szerintem ez rendkívül fontos: mentálisan erősnek kell lenni. Nem elég, ha valaki csak a pályán jó. Fejben is nagyon-nagyon erősnek kell lennie” – fogalmazott a Liverpool középpályása.

Ami pedig a konkrét jövőbeli céljait illeti, ezekről szólva egyértelműen fogalmazott: „Természetesen szeretném megnyerni a Bajnokok Ligáját.” Majd hozzátette: „Korábban is mondtam már: tartozom a hazámnak egy világbajnoksággal. Ezzel még adós vagyok, ezért erre nagyon fogok koncentrálni. Klubszinten pedig ismét a csúcson szeretnék lenni a Liverpoollal: harcolni a Premier League-győzelemért, harcolni a Bajnokok Ligájáért, és megnyerni a Bajnokok Ligáját. Ez a legnagyobb álmom” – fejtette ki.

Az elhíresült öltözetről

Az interjú egy nappal azután készült, hogy Szoboszlai Dominik a telki edzőközpontban egy sokat emlegetett, később mémmé vált öltözékben jelent meg, így talán nem meglepő, hogy a beszélgetés során a divat is szóba került.

„A saját stílusom? Szerintem mindenre nyitott vagyok” – mondta.

„Szinte bármit felveszek, ami elém kerül, és ha tetszik, akkor tetszik. Lehet, hogy néhányan azt mondják, hogy ez már túl sok, vagy az túl sok. De a divatban szerintem nincs olyan, hogy túl sok. Ha jól érzed magad benne, akkor rendben van. Viseld nyugodtan.”

„Mindig szerettem a divatot, de korábban nem foglalkoztam vele komolyabban. Körülbelül négy éve kezdett igazán érdekelni, és egyre több figyelmet fordítottam rá. Rájöttem, hogy élvezem. Jól kinézni, szép ruhákat viselni – ez boldoggá tesz.”

Szoboszlai Dominik megérkezik az MLSZ Telki Edzőközpontjába (Forrás: Facebook/M4 Sport)

Végezetül megemlítette, hogy csodálja azokat a futballistákat is, akik a pályafutásuk után is képesek voltak maradandó identitást építeni maguk köré. Számára a legismertebb példa továbbra is David Beckham, akinek a hatása jóval túlmutatott a futballon.

„Ahogy most látjuk, Beckham már nem futballozik, mégis megvannak a saját márkái és projektjei. Persze ez egy másik szint. Én szeretem a divatot és szeretem a futballt is, így akár mindkettő működhetne. De még fel kell építenem magam odáig” – mondta.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)