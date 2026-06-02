Történelmi pillanat: Jordánia kihirdette első világbajnoki keretét

Dzsamal al-Szalami szövetségi kapitány kijelölte Jordánia történetének első világbajnoki keretét, amelyben a francia élvonalban szereplő Musza al-Tamari vezeti a támadósort. A csapat az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett tornán szerepel, ahol az osztrákokkal, az algériaiakkal és az argentinokkal találkozik a csoportkörben.

A keret kiegyensúlyozott: három kapus, több hazai és közel-keleti klubban játszó védő, valamint vegyes klubhátterű középpályás futballisták alkotják az alapot. A támadószekcióban a nemzetközi légiósok – többek között a görög, horvát és a katari bajnokságban szereplő játékosok – adják a csapat kreatív magját.

A Jordánia csapata a vb előtt Kolumbiával játszik felkészülési mérkőzést, majd a csoportkörben nehéz ellenfelekkel találkozik, ami komoly erőpróba lesz az újonc világbajnoki szereplő számára.

