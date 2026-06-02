Tapasztalt játékosok lesznek a világbajnok olasz szövetségi kapitány üzbég keretében

Ott van az utazók között a Manchester City 22 éves védője, Abdukodir Huszanov is, aki korábban sérüléssel bajlódott, a bajnoki szezon végén azonban már visszatért és FA Kupát, valamint Ligakupát nyert angol klubjában.
A vb-újonc üzbégek a K csoportban szerepelnek majd az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő, jövő csütörtökön rajtoló vb-n, az ellenfelük Kolumbia, Portugália és a Kongói DK csapata lesz.
Az üzbég válogatott vb-kerete:
kapusok:
- Utkir Juszupov (Navbahor),
- Abduvohid Nematov (Naszaf),
- Botirali Ergasev (Neftcsi)
védők:
- Rusztam Asurmatov (Eszteglal),
- Farruh Szajfijev (Neftcsi),
- Hojiakbar Alijonov (Pahtakor),
- Serzod Naszrullajev (Naszaf),
- Umar Esmurodov (Naszaf),
- Abdukodir Huszanov (Manchester City),
- Abdulla Abdullajev (Dibba),
- Behruz Karimov (Szurhon),
- Jahongir Urozov (Dinamo Samarqand),
- Avazbek Ulmaszalijev (AGMK)
középpályások:
- Otabek Sukurov (Banijasz),
- Jaloliddin Masaripov (Eszteglal),
- Odiljon Hamrobekov (Tractor),
- Oston Urunov (Perszepolisz),
- Jamsid Iszkanderov (Neftcsi),
- Dosztonbek Hamdamov (Pahtakor),
- Abboszbek Fajzullajev (Basaksehir),
- Akmal Mozgovoj (Pahtakor),
- Azizjon Ganijev (al-Bataeh),
- Serzod Eszanov (Buhara)
támadók:
- Eldor Somurodov (Basaksehir)
- Igor Szergejev (Perszepolisz)
- Azizbek Amonov (Buhara)
Kiemelt kép: Fabio Cannavaro, az üzbég labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: Roberto SCHMIDT/AFP)