Tapasztalt játékosok lesznek a világbajnok olasz szövetségi kapitány üzbég keretében

Fabio Cannavaro, az üzbég labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya tapasztalt játékosoknak szavazott bizalmat világbajnoki kerete kijelölésekor.

Ott van az utazók között a Manchester City 22 éves védője, Abdukodir Huszanov is, aki korábban sérüléssel bajlódott, a bajnoki szezon végén azonban már visszatért és FA Kupát, valamint Ligakupát nyert angol klubjában.

A vb-újonc üzbégek a K csoportban szerepelnek majd az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő, jövő csütörtökön rajtoló vb-n, az ellenfelük Kolumbia, Portugália és a Kongói DK csapata lesz.

Az üzbég válogatott vb-kerete:

kapusok:

Utkir Juszupov (Navbahor),

Abduvohid Nematov (Naszaf),

Botirali Ergasev (Neftcsi)

védők:

Rusztam Asurmatov (Eszteglal),

Farruh Szajfijev (Neftcsi),

Hojiakbar Alijonov (Pahtakor),

Serzod Naszrullajev (Naszaf),

Umar Esmurodov (Naszaf),

Abdukodir Huszanov (Manchester City),

Abdulla Abdullajev (Dibba),

Behruz Karimov (Szurhon),

Jahongir Urozov (Dinamo Samarqand),

Avazbek Ulmaszalijev (AGMK)

középpályások:

Otabek Sukurov (Banijasz),

Jaloliddin Masaripov (Eszteglal),

Odiljon Hamrobekov (Tractor),

Oston Urunov (Perszepolisz),

Jamsid Iszkanderov (Neftcsi),

Dosztonbek Hamdamov (Pahtakor),

Abboszbek Fajzullajev (Basaksehir),

Akmal Mozgovoj (Pahtakor),

Azizjon Ganijev (al-Bataeh),

Serzod Eszanov (Buhara)

támadók:

Eldor Somurodov (Basaksehir)

Igor Szergejev (Perszepolisz)

Azizbek Amonov (Buhara)

