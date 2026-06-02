Tapasztalt játékosok lesznek a világbajnok olasz szövetségi kapitány üzbég keretében

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.02. 15:40

Fabio Cannavaro, az üzbég labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya tapasztalt játékosoknak szavazott bizalmat világbajnoki kerete kijelölésekor.

Ott van az utazók között a Manchester City 22 éves védője, Abdukodir Huszanov is, aki korábban sérüléssel bajlódott, a bajnoki szezon végén azonban már visszatért és FA Kupát, valamint Ligakupát nyert angol klubjában.

A vb-újonc üzbégek a K csoportban szerepelnek majd az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő, jövő csütörtökön rajtoló vb-n, az ellenfelük Kolumbia, Portugália és a Kongói DK csapata lesz.

Az üzbég válogatott vb-kerete:

kapusok:

  • Utkir Juszupov (Navbahor),
  • Abduvohid Nematov (Naszaf),
  • Botirali Ergasev (Neftcsi)

védők:

  • Rusztam Asurmatov (Eszteglal),
  • Farruh Szajfijev (Neftcsi),
  • Hojiakbar Alijonov (Pahtakor),
  • Serzod Naszrullajev (Naszaf),
  • Umar Esmurodov (Naszaf),
  • Abdukodir Huszanov (Manchester City),
  • Abdulla Abdullajev (Dibba),
  • Behruz Karimov (Szurhon),
  • Jahongir Urozov (Dinamo Samarqand),
  • Avazbek Ulmaszalijev (AGMK)

középpályások:

  • Otabek Sukurov (Banijasz),
  • Jaloliddin Masaripov (Eszteglal),
  • Odiljon Hamrobekov (Tractor),
  • Oston Urunov (Perszepolisz),
  • Jamsid Iszkanderov (Neftcsi),
  • Dosztonbek Hamdamov (Pahtakor),
  • Abboszbek Fajzullajev (Basaksehir),
  • Akmal Mozgovoj (Pahtakor),
  • Azizjon Ganijev (al-Bataeh),
  • Serzod Eszanov (Buhara)

támadók:

  • Eldor Somurodov (Basaksehir)
  • Igor Szergejev (Perszepolisz)
  • Azizbek Amonov (Buhara)

Kiemelt kép: Fabio Cannavaro, az üzbég labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: Roberto SCHMIDT/AFP)

