Svájc először vezeti a férfi jégkorong-világranglistát, Magyarország jelenleg a 17. helyen áll

A sorozatban három világbajnoki ezüstérmet szerző svájci jégkorong-válogatott fennállása során először vezeti a világranglistát. A vb-14. Magyarország – egy helyet javítva – jelenleg a tizenhetedik.

Ezt megelőzően csak Kanada, az Egyesült Államok, Oroszország, Finnország és Svédország állt az élen, míg Csehország még akkor, amikor a nemzetközi szövetség nem hivatalos listát vezetett.

Az oroszok és a fehéroroszok eltiltásuk miatt nem szerepelnek a rangsorban, előbbiek elől állnának, utóbbiak a 15. lennének.

A lista alapján kialakultak a jövő évi németországi elit vb csoportjai, ám ezek még nem tekinthetők véglegesnek, mert a szervezők két csapat helyszínét kicserélhetik, illetve Fehéroroszország és Oroszország is visszanyerheti tagságát.

A magyarok elvileg Mannheimbe kerülnek Kanada, Egyesült Államok, Csehország, a házigazda Németország, illetve Dánia, a bronzérmes Norvégia, valamint a feljutó Kazahsztán együttesével.

Düsseldorfban Svájc, Svédország, Finnország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszana. A csoportbeosztást a nemzetközi szövetség véglegesíti majd.

A legfrissebb világranglista:

1. Svájc, 5335 pont

2. Kanada, 5305

3. Egyesült Államok, 5305

4. Finnország, 5240

5. Svédország, 5100

6. Csehország, 5090

7. Németország, 4910

8. Szlovákia, 4900

9. Lettország, 4845

10. Dánia, 4760

11. Norvégia, 4755

12. Ausztria, 4555

13. Szlovénia, 4375

14. Kazahsztán, 4370

… 17. Magyarország, 4275

Kiemelt kép: Jan Cadieux svájci szövetségi kapitány és játékosai, miután 1-0-ra kikaptak a finn válogatottól a svájci jégkorong-világbajnokság döntőjét követő hosszabbításban, Zürichben (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi)