Svájc először vezeti a férfi jégkorong-világranglistát, Magyarország jelenleg a 17. helyen áll

Ezt megelőzően csak Kanada, az Egyesült Államok, Oroszország, Finnország és Svédország állt az élen, míg Csehország még akkor, amikor a nemzetközi szövetség nem hivatalos listát vezetett.
Az oroszok és a fehéroroszok eltiltásuk miatt nem szerepelnek a rangsorban, előbbiek elől állnának, utóbbiak a 15. lennének.
A lista alapján kialakultak a jövő évi németországi elit vb csoportjai, ám ezek még nem tekinthetők véglegesnek, mert a szervezők két csapat helyszínét kicserélhetik, illetve Fehéroroszország és Oroszország is visszanyerheti tagságát.
A magyarok elvileg Mannheimbe kerülnek Kanada, Egyesült Államok, Csehország, a házigazda Németország, illetve Dánia, a bronzérmes Norvégia, valamint a feljutó Kazahsztán együttesével.
Düsseldorfban Svájc, Svédország, Finnország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszana. A csoportbeosztást a nemzetközi szövetség véglegesíti majd.
A legfrissebb világranglista:
1. Svájc, 5335 pont
2. Kanada, 5305
3. Egyesült Államok, 5305
4. Finnország, 5240
5. Svédország, 5100
6. Csehország, 5090
7. Németország, 4910
8. Szlovákia, 4900
9. Lettország, 4845
10. Dánia, 4760
11. Norvégia, 4755
12. Ausztria, 4555
13. Szlovénia, 4375
14. Kazahsztán, 4370
… 17. Magyarország, 4275
Kiemelt kép: Jan Cadieux svájci szövetségi kapitány és játékosai, miután 1-0-ra kikaptak a finn válogatottól a svájci jégkorong-világbajnokság döntőjét követő hosszabbításban, Zürichben (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi)