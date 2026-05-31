Győzelem Kanada ellen, bravúros norvég bronzérem a jégkorong-vb-n

Meglepetésre a norvég válogatott szerezte meg a bronzérmet a svájci jégkorong-világbajnokságon, miután a vasárnap délutáni helyosztón hosszabbítás után 3-2-re legyőzte a kanadai csapatot.

Az európai együttes egészen a hajráig két góllal vezetett, a 28-szoros győztes kanadai gárda azonban az 59. és a 60. percben szerzett gólokkal, Robert Thomas duplájával egyenlített.

A ráadás negyedik percében Noah Steen volt eredményes, így a norvégok történetük legjobb eredményét elérve megszerezték a harmadik helyet.

Eredmény:

a 3. helyért:

Norvégia-Kanada 3-2 (1-0, 1-0, 0-2, 1-0) – hosszabbítás után

később:

döntő:

Svájc-Finnország 20.20

Kiemelt kép: A jégkorong vb norvég győzelemmel végződő bronzmérkőzésén készült fotó