Győzelem Kanada ellen, bravúros norvég bronzérem a jégkorong-vb-n

Az európai együttes egészen a hajráig két góllal vezetett, a 28-szoros győztes kanadai gárda azonban az 59. és a 60. percben szerzett gólokkal, Robert Thomas duplájával egyenlített.
A ráadás negyedik percében Noah Steen volt eredményes, így a norvégok történetük legjobb eredményét elérve megszerezték a harmadik helyet.
Eredmény:
a 3. helyért:
Norvégia-Kanada 3-2 (1-0, 1-0, 0-2, 1-0) – hosszabbítás után
később:
döntő:
Svájc-Finnország 20.20
Kiemelt kép: A jégkorong vb norvég győzelemmel végződő bronzmérkőzésén készült fotó