Szoboszlai egyik találata is jelölt az év gólja díjra az angol Premier League-ben

Szerző: hirado.hu
2026.05.26. 14:50

Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólja is jelölt az év találata címre az angol labdarúgó Premier League-ben.

A liga honlapján tette közzé a díj jelöltjeinek tízes listáját.

Ezen szerepel a magyar válogatott csapatkapitányának a tavaly augusztus 31-én rendezett liverpooli rangadón, a 83. percben 25 méterről szerzett bombagólja, mellyel eldöntötte a három pont sorsát.

A liga jelezte, hogy a tízből kilenc találat a hónap gólja volt, a tízedik pedig egy májusi találat.

Szavazni a honlapon szerda délig lehet. A végeredmény viszont nem csupán a szurkolók voksai alapján alakul ki, hanem figyelembe veszik szakértők véleményét is.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominiknak az év góljára jelölt találata (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

