Harry Kane óriási fölénnyel nyerte az Aranycipőt

A világbajnokságra készülő 32 éves támadó
36-szor volt eredményes a német Bundesliga legutóbbi kiírásban, így 72 ponttal végzett az élen. A második helyen az angol Premier League gólkirálya, a Manchester Cityt erősítő norvég Erling Haaland zárt 27 találattal, ami 54 pontot ért.
A harmadik Kylian Mbappé, a Real Madrid francia sztárjátékosa lett 50 ponttal, amit 25 bajnoki gólja eredményezett.
Kane pályafutása során másodszor nyerte el a legeredményesebb európai góllövőnek járó Aranycipőt, először a 2023/24-es idényt követően vehette át az elismerést.
A rekorder a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi, a világbajnok argentin támadó hatszor érdemelte ki az Aranycipőt.
Kiemelt kép: Harry Kane angol csapatkapitány tapsol a katari labdarúgó-világbajnokság Anglia–Franciaország negyeddöntő mérkőzése után az al-hori al-Bajt Stadionban 2022. december 10-én. A címvédő francia labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött (Fotó: MTI/EPA/Nusad Szekkajil)