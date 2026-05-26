Harry Kane óriási fölénnyel nyerte az Aranycipőt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.26. 14:16

Az európai futball-ligák szezonzárásával hivatalossá vált, hogy Harry Kane, a Bayern München angol válogatott csatára nyerte el az Aranycipőt.

A világbajnokságra készülő 32 éves támadó

36-szor volt eredményes a német Bundesliga legutóbbi kiírásban, így 72 ponttal végzett az élen. A második helyen az angol Premier League gólkirálya, a Manchester Cityt erősítő norvég Erling Haaland zárt 27 találattal, ami 54 pontot ért.

A harmadik Kylian Mbappé, a Real Madrid francia sztárjátékosa lett 50 ponttal, amit 25 bajnoki gólja eredményezett.

Kane pályafutása során másodszor nyerte el a legeredményesebb európai góllövőnek járó Aranycipőt, először a 2023/24-es idényt követően vehette át az elismerést.

A rekorder a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi, a világbajnok argentin támadó hatszor érdemelte ki az Aranycipőt.

Kiemelt kép: Harry Kane angol csapatkapitány tapsol a katari labdarúgó-világbajnokság Anglia–Franciaország negyeddöntő mérkőzése után az al-hori al-Bajt Stadionban 2022. december 10-én. A címvédő francia labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött (Fotó: MTI/EPA/Nusad Szekkajil)

