A lábujjait sem érezte Varga Csaba 7800 méter fölött, meghiúsult a csúcstámadás

A Hazajáró oldalán publikált beszámoló szerint Varga Csaba május 18-án ismét útnak indult, hogy megkísérelje a Föld ötödik legmagasabb csúcsa, a Makalu (8485 m) megmászását. A 2-es táborban (~6600 m) töltött éjszaka után másnap felment a 3-as táborba (~7500 m), ahonnan mindössze kétórás pihenőt követően, helyi idő szerint este 7 órakor megindította a csúcstámadást.

Elmondása szerint eleinte jól haladt, ám 7800 méter fölött a rendkívüli magasság és a szélsőséges körülmények komoly kihívás elé állították.

Miután már nem érezte a lábujjait, és jelentősen lelassult, meghozta azt a döntést, amire ebben a magasságban csak a tapasztalt hegymászók képesek: visszafordult.

Visszatért a 3-as táborba, majd ma reggel sikeresen leérkezett az alaptáborba.

„A Himalájában, 8000 méter közelében nemcsak a csúcs elérése komoly teljesítmény. Van, hogy a legnagyobb erő ahhoz kell, hogy valaki a megfelelő pillanatban meghozza a legnehezebb döntést” – hangsúlyozták a Hazajáró közösségi oldalán.

