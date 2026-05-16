A győri ETO FC nyerte az NB I-et: Kisvárdán biztosították be a bajnoki címet a Ferencváros előtt

Története során ötödször az ETO FC nyerte a magyar labdarúgó-bajnokságot.

A győri csapat a 2025/2026-os idény utolsó fordulójában, szombaton 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel egy ponttal maga mögött tartotta a Ferencvárost. A fővárosi zöld-fehérek is begyűjtötték a három pontot a záró fordulóban, 3-0-ra verték otthon a Zalaegerszeget.

A bronzéremért a Paks, a Debrecen és a Zalaegerszeg volt még versenyben. A tolnaiak hamar eldöntötték a harmadik hely sorsát, mivel már az első félidőben 3-0-ra vezettek a kieső Diósgyőr vendégeként, végül 3-1 nyertek, így megőrizték a forduló előtti pozíciójukat.

Kiemelt kép: A bajnok ETO játékosai ünnepelnek a labdarúgó Fizz Liga 33. utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good – ETO FC mérkőzés után a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. május 16-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)