Emlékművel tiszteleg az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota előtt a Liverpool

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.11. 18:07

Emlékművet készít az Anfielden egykori futballistája, Diogo Jota és testvére, Andre Silva tiszteletére az FC Liverpool.

A portugál testvérpár tavaly nyáron, autóbalesetben vesztette életét Spanyolország északi részén.

A kő talapzaton álló, áramló szív alakú szobor az „Örökké 20” címet viseli, utalva Jota mezszámára, amelyet a klub visszavonultatott. A műalkotás különböző szemszögből nézve a 20-as, illetve a 30-as számot mutatja majd, utóbbi Jota öccsének mezszáma volt a portugál másodosztályban szereplő Penafiel csapatában.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub később hozza nyilvánosságra a szoboravatás időpontját.

A 28 éves korában elhunyt Jota tevékeny részese volt a Liverpool tavalyi bajnoki címének, 2022-ben FA Kupát, 2022-ben és 2024-ben pedig Ligakupát nyert a csapattal, amelyben 182 mérkőzésen 65 gólt szerzett.

Kiemelt kép: Az autóbaleset áldozatául esett Diogo Jotát, a Liverpool portugál válogatott játékosát ábrázoló festmény, John Culshaw alkotása a liverpooli Halfway House kocsma épületének falán 2025. július 16-án (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

