Bizonytalanná vált Szoboszlai Dominik jövője a Liverpoolban

Szoboszlai Dominik a Liverpool Echónak adott hétvégi interjújában egyértelművé tette, hogy szeretné meghosszabbítani szerződését a Liverpoolnál, ugyanakkor azt mondta: a tárgyalások jelenlegi szakaszában nem rajta múlnak a dolgok.

A 25 esztendős játékos két hete már említette, hogy zajlanak az egyeztetések, most pedig megerősítette a korábbi híreket.

„Őszintén szólva egyelőre nincs változás. Innentől ez nem az én kezemben van. Így működik. Nincs előrelépés, de ha jön egy megfelelő ajánlat, meglátjuk, mi kerekedik belőle. A pályán végzem a dolgomat, a többit majd a jövő eldönti. Remélem, a végén mindenki boldog lesz”

– mondta Szoboszlai Dominik, majd röviden kifejtette, ha csak rajta múlna, ő hogyan döntene.

„Hogy szeretek-e itt lenni? Persze. Szeretem a várost, a klubot, szeretek ezekkel a srácokkal játszani, imádom az Anfieldet és a szurkolókat. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Rajtam nem múlik, én szívesen maradnék” – tette hozzá Szoboszlai, akit az elmúlt hetekben elsősorban a Real Madriddal hozták összefüggésbe a nemzetközi sajtóban.

A Liverpoolhoz 2023 nyarán 70 millió euróért érkező magyar középpályás öt éves szerződést írt alá, így jelenlegi szerződése 2028 nyaráig köti őt az Anfieldhez.

A Liverpoolnál nem egyedi a magyar válogatott csapatkapitányának esete.

Tavaly, szintén hosszasabb találgatások és tárgyalások után a klub két alapembere, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk végül meghosszabbította a szerződését. Azonban ellenpéldaként szolgál Trent Alexander Arnold, aki a Liverpool szerződéshosszabbítási ajánlatai ellenére a 2024/25-ös szezon végén, szerződése lejártával eligazolt a Real Madrid csapatához.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután berúgta a nyitógólt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában játszott Olympique Marseille-Liverpool F. C. mérkőzésen Marseille-ban 2026. január 21-én (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)