A FIFA elnöke szerint fel kellene oldani az oroszok kizárását a labdarúgó tornákról

A sportvezető szerint
a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.
Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.
Izrael esetleges kitiltásával kapcsolatban – amit szintén felvetettek a közelmúltban – Gianni Infantino hangsúlyozta:
a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.
Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában.
Kiemelt kép: Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke sajtóértekezletet tart Jakartában 2022. október 18-án. MTI/AP/Achmad Ibrahim.