Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

A FIFA elnöke szerint fel kellene oldani az oroszok kizárását a labdarúgó tornákról

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.02. 22:21

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke hétfőn azt mondta: fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását a nemzetközi labdarúgó tornákról.

A sportvezető szerint

a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.

Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.

Izrael esetleges kitiltásával kapcsolatban – amit szintén felvetettek a közelmúltban – Gianni Infantino hangsúlyozta:

a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.

Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában.

Kiemelt kép: Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke sajtóértekezletet tart Jakartában 2022. október 18-án. MTI/AP/Achmad Ibrahim.

labdarúgásorosz–ukrán háború Gianni Infantino FIFA Oroszország

Ajánljuk még

 