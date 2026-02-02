A FIFA elnöke szerint fel kellene oldani az oroszok kizárását a labdarúgó tornákról

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke hétfőn azt mondta: fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását a nemzetközi labdarúgó tornákról.

A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett. Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni. Izrael esetleges kitiltásával kapcsolatban – amit szintén felvetettek a közelmúltban – Gianni Infantino hangsúlyozta: a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon. Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában. Kiemelt kép: Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke sajtóértekezletet tart Jakartában 2022. október 18-án. MTI/AP/Achmad Ibrahim.