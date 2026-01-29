„Veletek vagyunk, határon túli testvéreink!” – a Ferencváros és a Honvéd közösen átvállalja a csíkszeredai futballcsapatra kiszabott bírságot

„Veletek vagyunk, határon túli testvéreink!” – így reagált Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC elnöke arra, hogy példátlanul nagy büntetést szabott ki a a Román Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága az FK Csíkszeredára a székely és magyar szimbólumok használata miatt.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy minden eddiginél nagyobb bírsággal sújtotta az FK Csíkszeredát a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága. Az első osztályba tavaly feljutott székelyföldi klubnak a bajnokság 22. fordulójában, az FC Botosani elleni hazai mérkőzésen

a stadionban megjelent székely és magyar szimbólumok miatt kell kifizetnie a 25 312,50 lejes (1,85 millió forint) bírságot.

A romániai magyar klubra kirótt hatalmas bírságot az FTC a Budapest Honvéddal közösen átvállalja – derül ki Kubatov Gábor Facebook-bejegyzéséből.

„Az FTC a Budapest Honvéddal közösen átvállalja a Román Labdarúgó Szövetség felháborító bírságát, amit az FK Csíkszeredára szabtak ki azért, mert a drukkerek a lelátón székely és magyar zászlóval szurkoltak” – fogalmazott Kubatov Gábor a közösségi oldalán. „Határa csak országnak lehet, nemzetnek nem! Veletek vagyunk, határon túli testvéreink!” – hangsúlyozta a Ferencváros elnöke.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Veres Nándor)