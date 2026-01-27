Két magyar konzul is jelen lesz a Magyarország–Portugália futsalmérkőzésen

Két magyar konzul lesz jelen a futsal Európa-bajnokság magyar-portugál csoportmérkőzésének helyszínén kedden Ljubljanában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy a „szombati történelmi siker után, ma folytatódik a magyar csapat menetelése”, ugyanis a játékosok 17 óra 30 perckor ismét pályára lépnek a szlovén fővárosban, a Stozice arénában, ezúttal a címvédő portugálok ellen.

„Konzuljaink pedig ismét a helyszínen lesznek, hogy segítsék a szurkolókat bármilyen ügyes-bajos dolog esetén. Magyarokból nem lesz hiány, hiszen több mint 260 jegy kelt el a mai napra!” – tájékoztatott.

„Az ügyeleti számunk él (+386 5163 4220), két konzulunk pedig a helyszínen teljesít majd szolgálatot” – tette hozzá.

„Jó szurkolást kívánok mindenkinek!” – írta.

Kiemelt kép: MTI/Bodnár Boglárka