Javulhatott Michael Schumacher állapota

Michael Schumacher 2013. december 29-én szenvedett súlyos balesetet a franciaországi Méribelben, amikor síelés közben elesett, és egy sziklának ütötte a fejét. Bár sisakot viselt, életveszélyes agysérülést szenvedett, megműtötték és hónapokig tartó mesterséges kómában tartották az autóversenyzőt.

A pilóta 2014 júniusában hagyhatta el a kórházat, azóta otthonában zajlik a rehabilitációja. A család következetesen védi Schumacher magánéletét, hivatalos orvosi közlemény évek óta nem jelent meg, a nyilvánosság csak annyit tudhat, hogy az egykori versenyző más, mint korábban volt.

Látogatói köre rendkívül szűk. Jean Todt, a Ferrari korábbi csapatfőnöke rendszeresen felkeresi barátját, és együtt néznek Forma–1-es futamokat, ám ez sem ad biztos képet Schumacher tudatállapotáról.

A Daily Mail értesülései szerint a sportoló egyre több időt tölt kerekesszékben a mallorcai birtokán, ami javulásra utalhat.

Korábban Georg Gänswein érsek úgy fogalmazott: Schumacher érzékeli a találkozásokat, és belső párbeszédet folytat magával. Flavio Briatore szerint azonban közvetlen kapcsolatot már nem lehet teremteni vele.

Michael Schumacher január 3-án töltötte be 57. életévét.