Huszonkét éve hunyt el a tragikus hirtelenséggel távozó Fehér Miklós

Huszonkét éve, 2004. január 25-én hunyt el Fehér Miklós, a magyar válogatott, az ETO FC Győr és a portugál Benfica csatára.

A tragikus eset egy Guimaraes–Benfica portugál bajnoki mérkőzésen történt. Fehér Miklóst egy bedobás akadályozása miatt a játékvezető sárga lappal figyelmeztette, amire a magyar támadó még mosolyogva reagált, azonban néhány másodperccel később váratlanul összeesett. A gyors orvosi beavatkozás ellenére az életét már nem tudták megmenteni.

Fehér Miklós pályafutása az ETO FC Győrnél indult, majd mindössze 19 évesen külföldre szerződött az FC Porto csapatához, ahol 18 mérkőzésen két gólt szerzett. 1999-ben a Salgueiroshoz, majd 2000-ben a Bragához került kölcsönbe, ahol 26 találkozón 14-szer volt eredményes. 2002-ben végül Lisszabonba, a Benfica csapatánál folytatta karrierjét. A magyar válogatottban is szerepelt, ahol legismertebb teljesítménye a 2000-es Európa-bajnoki selejtezősorozatban született, amikor is mesterhármast szerzett Litvánia ellen.

Nevét Győrben az ETO FC akadémiája viseli, szülővárosában és egykori általános iskolájában pedig évről évre futballgálával tisztelegnek emléke előtt.

Egykori klubja, a Benfica szintén nagy megbecsüléssel őrzi Fehér Miklós emlékét. Ezt alátámasztja többek között a játékos halálának huszadik évfordulóján történtek, amikor is a portugál csapat egy videóval emlékezett meg Fehér Miklósról a közösségi oldalán. Ebben a csapat korábbi edzője, a spanyol José Antonio Camacho és játékosai emlékeznek meg egykori csapattársukról. A videóban szereplők Fehér Miklósra egyaránt kedves, vidám, könnyen szerethető emberként emlékeznek, aki mindig vevő volt egy viccre. Volt csapattársa Nuno Gomes szerint egy „kiváló játékos és mindenekelőtt nagyszerű barát volt”.

Kiemelt kép: Fehér Miklós (Forrás: Facebook)