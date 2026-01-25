Három góllal nyert Szerbia, ezüstérmes a magyar férfi vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon

Ezüstérmesként zárt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon, Varga Zsolt együttese a vasárnapi döntőben 10-7-es vereséget szenvedett a házigazda és olimpiai bajnok Szerbiától.

Az MTI híradása szerint a találkozót a szerbek védekezése döntötte el, a magyar csapat ráadásul csak két gólt tudott szerezni a második félidőben. Dusan Mandics, a Ferencváros légiósa négy góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

A szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – kilencedik alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, és 2018 után diadalmaskodtak újra. A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik „klasszikus” döntőjük, és hatodszor szereztek ezüstérmet ezüstéremmel. Az örökrangsort azonban így is vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

Az Eb-k történetének két legeredményesebb csapata a középdöntős küzdelmek alkalmával már találkozott egymással, egy hete a hazaiak 15-14-re nyertek úgy, hogy sokkal többször játszhattak emberelőnyben, mint a magyarok, ráadásul – mint később kiderült – az időmérés során is követtek el olyan hibákat a zsűriasztalnál, melyek segítették őket.

A 15 fős keretből ezúttal is Batizi Benedek maradt ki, a szerbeknél viszont vízbe ugorhatott a csapatkapitány Nikola Jaksics, aki az elődöntőben piros lapot kapott, de a fellebbezés után – a magyarok „jóváhagyásával” – felmentették.

Mindkét csapat kihagyott emberelőnnyel kezdett, a második magyar fórt viszont Vigvári Vendel már a hálóba húzta. Lukics lövéséről lemaradtak a blokkok, a másik oldalon viszont hatásosak voltak a szerb kezek emberhátrányban. A hazaiak kettős emberelőnyben szerezték meg először a vezetést, a magyarok ugyancsak fórban, második nekifutásra Nagy Ákos lövésével egyenlítettek. Mindkét irányban szinte sorozatban jöttek a kiállítások, a szerbek Lukic második góljával kerültek ismét előnybe, a negyed végén Kovácsnak is ki kellett úsznia, de ekkor Vogel először védett (3-2).

A második negyed Jansik emberelőnyös góljával indult, majd egy újabb Vogel-védés után Manhercz forgácsolta szét a felső lécet fórból. Egy rossz szerb lövésből le tudtak fordulni a magyarok, Vigvári Vendel maradt szabadon és lőtt Glusac feje fölött a léc alá. A szerbek rengeteget hibáztak támadásban, hátul viszont Glusac gondoskodott róla, hogy ne változzon az eredmény. A hazaiak Mandics ötméteresével egyenlítettek, majd egy kimaradt fór után Nagy Ákos visszaúszás közben a második személyijét kapta, Uros Sztevanovics időkérése után azonban Vigvári Vendel emberhátrányban labdát szerzett. Angyalnak is másodszor kellett kiülnie, Vico pedig kapu torkából nem hibázott. Az újabb magyar fórt a csapat legfiatalabb tagja, a 21 éves Varga Vince lőtte kíméletlenül a hálóba. A félidő utolsó támadása egy labdaszerzés után a magyaroké volt, de rossz passz lett a vége,

így döntetlennel fordultak a csapatok (5-5).

Több mint másfél perc telt a harmadik negyedből gól nélkül, majd Mandics emelkedett ki egy szabaddobásra a vízből 1.1 másodperccel a támadóidő vége előtt, az FTC háromszoros olimpiai bajnoka pedig a hálóba bombázott. Martinovics emberelőnyben növelte a különbséget. Ezután jött egy magyar fór, Varga Zsolt időkérése után pedig Fekete Gergő volt a befejező közelről. Fél perccel később ő harcolt ki előnyt, Nagy Ádám azonban csúnyán fölé lőtt. Visszaúszás közben ráadásul Vigvári Vincét kiállították, sőt, Vargának is ki kellett úsznia, Vogel azonban kettős hátrányban bravúrral védett. Fekete megúszott, de ziccerben szerelték, erősen gyanús körülmények között (7-6).

Az Eb utolsó nyolc perce mindkét oldalon pontatlan lövésekkel indult, majd emberelőnyben Jansik lövését védte Glusac. Közel a negyed fele lepergett gól nélkül, amikor Tátrait küldték ki, a hazaiak szövetségi kapitánya időt kért, és Varga közeli szerelésére ötméterest fújtak a bírók. Varga Zsolt kikérte a VAR-vizsgálatot, az ítéletet azonban helybenhagyták. Az elképesztően fontosnak tűnő büntetőt természetesen Mandic vállalta el, és nem is remegett meg a keze (8-6).

A magyarok fórban támadhattak a szépítésért, de Manhercz lövését Glusac ismét védte, a túloldalon a hazaiak is megkapták emberelőnyben a lehetőséget, Lazic pedig közelről a hálóba húzott, ezzel három perccel a vége előtt úgy tűnt, eldőlt az összecsapás (9-6). Dusan Mandics kettős emberhátrányban labdát szerzett, elöl pedig a negyedik gólját szerezte. A hátralevő időben kapus nélkül is próbáltak támadni a magyarok, a hazai szurkolók a találkozó végén még egy hatalmas nemzeti lobogót is felhúztak az ünneplésre (10-7).

Férfi vízilabda Európa-bajnokság, döntő:

Szerbia-Magyarország 10-7 (3-2, 2-3, 2-1, 3-1)

gólszerzők: Mandics 4, Lukics 2, Drasovics, Vico, Martinovics, Lazics 1-1, illetve Vigvári Vendel 3, Nagy Ákos, Jansik Sz., Varga, Fekete 1-1

Magyarország: Vogel Soma – Fekete Gergő, Manhercz Krisztián, Vigvári Vince, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Nagy Ádám – cserék: Nagy Ákos, Vismeg Zsombor, Varga Vince, Kovács Péter, Vigvári Vendel, Tátrai Dávid.

Az Európa-bajnokság végeredménye:

1. Szerbia

2. MAGYARORSZÁG (Angyal Dániel, Batizi Benedek, Csoma Kristóf, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor, Vogel Soma)

3. Görögország

4. Olaszország

5. Spanyolország

6. Horvátország

7. Montenegró

8. Románia

9. Franciaország

10. Georgia

11. Hollandia

12. Törökország

13. Málta

14. Szlovákia

15. Szlovénia

16. Izrael

Kiemelt kép: Angyal Dániel (j), valamint a szerb Dusan Mandic (b) és Strahinja Rasovic a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság döntõjében játszott Szerbia – Magyarország mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 25-én. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)