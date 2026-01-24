Letette az esküt a magyar csapat, 15 sportoló indul útnak a milánói-cortinai téli olimpiára

Szombaton ünnepélyesen letette az esküt a Sándor-palotában a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat. Sulyok Tamás köztársasági elnök hangsúlyozta: „Nincs kis csapat, csak magyar csapat van. Nem a létszám, sokkal inkább a minőség számít.”

Az eskü szövegét Heidum Bernadett és az olimpiai bajnok Burján Csaba korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó mondta el. Az eseményen Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a milánói San Siro Stadionban a nyitóünnepségen Somodi Maja és Nógrádi Bence rövidpályás gyorskorcsolyázók viszik majd a magyar zászlót.

Sulyok Tamás megtiszteltetésnek nevezte, hogy a sportolókat kiutazásuk előtt a Sándor-palotában fogadhatta. „A nyári játékok ugyan népesebbek, de ne feledjék, nincs kis csapat, csak magyar csapat van. Nem a létszám, hanem a minőség számít” – mondta. Hozzátette, hogy a magyar sportcsalád mindig szívesen látott vendég a Sándor-palotában.

Az államfő felidézte, hogy nemrég a Nemzeti Sportgálán életműdíjat adott át az olimpiai ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncos párnak, majd a sportolókhoz fordult: „Most önök következnek.”

„Februárban találkozunk a játékokon, ahol azon leszek, hogy a magyar sport ügyét a lehető legjobban és legmagasabban képviseljem. Magamra is elhivatott csapattagként tekintek” – tette hozzá Sulyok Tamás.

„Mi, magyarok otthon érezzük magunkat, ahol a sport jelen van. Tegyék otthonukká Olaszországot is. Végezetül egy rendhagyó kérésem: legyenek egymás támaszai, erősítsék egymást közösségként, csapatként.”

A magyar küldöttség 15 fős lesz, nagyobb, mint négy éve Pekingben, ahol 14 sportoló szerzett kvótát, de végül csak tizenegyen indultak a versenyeken. A március 6-án rajtoló téli paralimpián nem lesz magyar sportoló.

„Merjenek nagyot álmodni”

Gyulay Zsolt köszönetet mondott az elnöknek, kiemelve, hogy a legutóbbi téli játékok előtt a koronavírus-járvány miatt elmaradt az eskütétel. „Eddig tíz érmet, köztük két aranyat nyertek a magyarok a 24 téli olimpián” – emlékeztetett.

„Egy sportoló nem érhet el többet, minthogy kijut az olimpiára és ott a legjobbját nyújtja. Küzdjetek Magyarországért, versenyezzetek sportemberhez méltóan”

– tette hozzá.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szintén megtisztelőnek nevezte, hogy útnak indulhat a magyar csapat. „A téli ötkarikás versenyeken földrajzi adottságainkból fakadóan több kihívással kell szembenéznünk, mint a nyári játékokon. Már a kvalifikáció elérése is jelentős eredmény” – fogalmazott.

„Merjenek nagyot álmodni, és legfontosabb célként önmagukat győzzék le. Ha ez sikerül, biztosan elégedetten térhetnek haza.”

Az ünnepségen a 15 kvalifikációt szerzett sportoló közül négyen nem tudtak jelen lenni: Moon Wonjun Koreában, Kim Minszok Japánban, Major Dominik Kanadában, Tóth Zita pedig az Európa-kupán versenyzett.

Kiemelt kép: Letette az esküt a magyar csapat, 15 sportoló indul útnak a milánói-cortinai téli olimpiára (Kép forrása: Facebook)