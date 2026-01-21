Twitch-en is közvetíti a Nemzeti Sportrádió a Fizz Liga január 24-i nyitómérkőzését

A téli szünet után január 24-én megkezdődik a Fizz Liga tavaszi szezonja. A bajnokság első mérkőzését szombaton 12:30-tól élőben követhetik a szurkolók a Nemzeti Sportrádióban, valamint a Twitch-csatornáján.

A Nemzeti Sportrádió a Fizz Liga tavaszi idényének első mérkőzéséről – a Nyíregyháza és az Újpest összecsapásról – nemcsak a rádióban hallhatnak élő közvetítést, hanem online is, élőben a Twitch-en. A közvetítés január 24-én lesz elérhető a hallgatók és nézők számára a Nemzeti Sportrádió csatornáján.

A rádió ezzel folytatja azt az online irányt, amelynek keretében a hagyományos rádiós jelenlét mellett digitális platformokon is elérhetővé teszi tartalmait. A mostani adás a Nemzeti Sportrádió újabb Twitch-közvetítése lesz, amelynek során a nézők valós időben követhetik az eseményeket, és interaktív módon kapcsolódhatnak be a mérkőzés hangulatába.

A Nemzeti Sportrádió célja, hogy a magyar sportélet meghatározó eseményeit minél több csatornán, a kor elvárásainak megfelelő formában juttassa el a szurkolókhoz.

Fizz Liga, Nyíregyháza – Újpest, január 24., szombat 12:30 – élőben a Nemzeti Sportrádióban és a Twitch-en

Kiemelt kép: MTVA