Marozsán Fábián tovább menetel Melbourne-ben, Babos Tímea és Bondár Anna viszont búcsúzott az Australian Openen

Marozsán Fábián három szettben legyőzte a lengyel Kamil Majchrzakot, és sorozatban harmadszor jutott be az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójába, ahol a 11. helyen kiemelt Danyiil Medvegyev vár rá. Eközben a nőknél Babos Tímea párosban, Bondár Anna pedig egyesben búcsúzott a melbourne-i Grand Slam-tornától.

A világranglistán 47. magyar játékos – a 24. helyen kiemelt francia Arthur Rinderknech hétfői búcsúztatása után – a 64 között a 30 éves Majchrzakkal szállt szembe, akinek eddigi legjobbja a 2022-es második körös szereplés volt az Australian Openen. A Vasas sportolója – aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben – ugyanakkor a harmadik fordulóig jutott az előző két melbourne-i Grand Slam-tornán.

„A mérkőzés elején kihasználtam minden lehetőséget, aztán jött egy hullámvölgy, de szerencsére elég nagy volt az előnyöm. Higgadtabb voltam, mint a múlt héten Aucklandben, és kiküzdöttem magamnak a második szettet is. Tudtam a közös edzéseinkről, hogy a fonákja veszélyes, és a tenyeresen kell valamit keresnem, ami meglepett, hogy a szervája picit lassabb volt, mint amire számítottam. Sorozatban harmadszor vagyok itt a harmadik fordulóban, de nincs még vége, és bízom benne, hogy tudok még mérkőzést nyerni” – nyilatkozta a 26 éves játékos, aki mindhárom szett megnyerésével a legjobb 32 közé jutott, ahol a 11. helyen kiemelt, korábbi háromszoros AO-döntős orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik.

A volt világelső közölte, ismeri a magyar játékost az elmúlt évekből, és edzettek is már együtt néhányszor.

„Fábián erős ellenfél, le tud győzni top 10-es játékosokat is, úgyhogy kemény meccsre készülök, mert a legjobbamat kell majd nyújtanom ellene”

– fejtette ki Medvegyev.

Marozsán Fábián-Kamil Majchrzak (lengyel) 6:3, 6:4, 7:6 (7-5)

Két női játékosunk is búcsúzott

Babos Tímea kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokság párosversenyének első fordulójában, miután a kanadai Leylah Fernandezzel az oldalán alulmaradt a kilencedik kiemelt spanyol–amerikai Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez kettőssel szemben. A magyar–kanadai duó nem volt kiemelt, mivel Fernandez ranglistahelyezése ezt nem tette lehetővé, így már az első körben erős ellenfél várt rájuk.

A 32 éves soproni teniszező a mérkőzés után így értékelt: „A kezünkben volt a meccs, sajnos nem így alakult, Bucsa zseniálisan játszott, de a második szett közepétől nekem is jól ment. Ismertem korábbról Leylah-t, élveztem a játékot vele, és örülök, hogy őt választottam.”

Babos ezt követően közölte, nem tudna még egy évig utazni és hétről hétre a maximumot nyújtani, így pedig nincs értelme folytatni.

„Jó döntést hoztam az átmeneti visszavonulással. Sose gondoltam volna, hogy egyéniben 25., párosban pedig világelső, Grand Slam-győztes és világbajnok leszek”

– tette hozzá.

Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 9.)-Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai) 6:4, 4:6, 6:3

—————————————————

Babos mellett egyesben is kiesett egy magyar játékos, ugyanis Bondár Anna a második fordulóban búcsúzott a tornától. A világranglistán 74. helyen álló teniszezőt a selejtezőből érkezett török Zeynep Sönmez győzte le 6:2, 6:4 arányban. Bondár a mérkőzés után így nyilatkozott: „Az ellenfelem végig hullámvölgy nélkül játszott, sajnos nem találtam fogást rajta. Nálam talán az első szerva hiányzott, ezt leszámítva megtettem, amit tudtam.” Bondár emellett kiemelte a mérkőzés alatti hangulatot, amelyhez foghatót elmondása szerint nem sokszor élt át:

„A szurkolók néha olyan hangosak voltak, hogy a saját edzőmet nem hallottam, olyan volt, mint a Fed Kupában. Brisbane-ben és Hobartban is arattam értékes győzelmeket, és az is pozitív, hogy itt az Australian Open-főtáblán is sikerült meccset nyernem.”

Zeynep Sönmez (török)-Bondár Anna 6:2, 6:4

Bondár Anna a török Zeynep Sönmez ellen játszik az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság nõi egyesének második fordulójában Melbourne-ben 2026. január 21-én. Sönmez 6:2, 6:4 arányban nyert (Fotó: MTI/AP/Dar Yasin)

Kiemelt kép: Marozsán Fábián a lengyel Kamil Majchrza elleni gyõzelmét ünnepli az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének második fordulójában Melbourne-ben 2026. január 21-én (Fotó: MTI/AP/Dar Yasin)