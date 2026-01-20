Megérkezett új csapatához Tóth Alex – először fotózták le a Bournemouth mezében

Tóth Alex az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A játékos öt és fél évre szóló szerződést kötött a klubbal.

A 20 éves középpályás a magyar bajnok, Európa-liga-szereplő Ferencvárostól igazolt a szigetországi, tavaly nyárig Kerkez Milost is a sorai közt tudó együtteshez. A klub először az X-oldalán kedden közzétett piros-fehér-zöld színű Rubik-kockával jelezte a játékos megszerzését, majd egy kisfilmmel mutatta be új szerzeményét, aki éppen a szerződését írja alá.

Alex Tóth has completed his move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/pUjINuZn5x — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 20, 2026

„Óriási érzés ennek a klubnak a részévé válni és nagyon izgatottan várom, hogy jó dolgokat érjünk el együtt” – nyilatkozott az egyesület honlapján Tóth Alex.

„Amikor először hallottam a Bournemouth érdeklődéséről, izgatottságot és boldogságot éreztem, mert a Premier League egyik klubjáról van szó, a PL pedig a világ legjobb és legerősebb bajnoksága. Az egész klub és annak felépítése tetszik, a vezetőkkel is hamar megtaláltuk a közös hangot. Nagyon várom a közös munkát és a csapattal a jó eredményeket”.

A kilencszeres válogatott Tóth Alexért – sajtóhírek szerint – 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek az angol élvonal 15. helyén álló klub.

Ez pedig átigazolási rekord, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

Tóth Alex 2023 májusában mutatkozott be a magyar élvonalban, stabil csapataggá azonban csak Robbie Keane vezetőedzői kinevezése után vált az előző szezon tavaszi idényében, addig többnyire a másodosztályú Sorokságban szerepelt. A nemzeti együttesben tavaly márciusban játszotta első meccsét.

A rekordbajnok magyar klub egy érzelmes videóval búcsúzott játékosától. Kubatov Gábor, az FTC elnöke az átigazolással kapcsolatban kiemelte, hogy Tóth Alexé a magyar futball egyik leginspirálóbb története.

Tóth távozásával a Ferencváros idén már a második magyar játékosától vált meg, ugyanis nem sokkal korábban Varga Barnabás igazolt az AEK Athén csapatához.

Szerencsés 13?

Tóth Alex átigazolásával a 13. magyar labdarúgó lehet, aki bemutatkozhat a Premier League-ben.

A Premier League történetében korábban több magyar játékos is megfordult, köztük Kozma István (Liverpool, 1992-93), Gera Zoltán (West Bromwich Albion, Fulham, 2004-06, 2008-14) és Király Gábor (Crystal Palace, Aston Villa, 2004-07). Jelenleg aktívan Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szerepel a legmagasabb angol szinten, mindketten a bajnoki címvédő Liverpool csapatát erősítik.

A teljes lista a következő:

Kozma István: Liverpool – 1992-93

Gera Zoltán: West Bromwich Albion, Fulham – 2004-06, 2008-14

Király Gábor: Crystal Palace, Aston Villa – 2004-05, 2006-07

Torghelle Sándor: Crystal Palace – 2004-05

Priskin Tamás: Watford – 2006-07

Fülöp Márton: Sunderland, Manchester City, West Bromwich Albion – 2007-10, 2011-12

Halmosi Péter: Hull City – 2008-09

Kurucz Péter: West Ham United – 2009-10

Bogdán Ádám: Bolton Wanderers, Liverpool – 2010-12, 2015-16

Buzsáky Ákos: Queens Park Rangers – 2011-12

Szoboszlai Dominik: Liverpool – 2023-

Kerkez Milos: Bournemouth, Liverpool – 2023-

Tóth Alex: Bournemouth – 2026-

