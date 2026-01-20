Australian Open: gyors búcsúk párosban, Udvardy Panna is kiesett egyesben

Nem alakult jól a magyar teniszezők számára az ausztrál nyílt teniszbajnokság első hete: Bondár Anna és Marozsán Fábián párosban már az első fordulóban kiesett, míg Udvardy Panna egyesben búcsúzott a nyitókörben Melbourne-ben.

Bondár Anna a román Jaqueline Cristiannal az oldalán a 12. helyen kiemelt Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls szlovák, brit kettőssel csapott össze a női páros első fordulójában, ám két sima szettben alulmaradt. A mérkőzés 1 óra 13 percig tartott. Bondár egyesben még versenyben van, a második fordulóban a selejtezőből érkezett török Zeynep Sönmezzel találkozik.

A férfi páros küzdelmeiben Marozsán Fábián és az olasz Mattia Bellucci szintén az első fordulóban búcsúzott.

A magyar–olasz kettős az erős párosspecialistáknak számító, kilencedik helyen kiemelt Francisco Cabral, Lucas Miedler portugál, osztrák duóval mérkőzött meg. Az első szettben rövidítés döntött az ellenfél javára, a folytatásban pedig már simábban alakult a találkozó, amely 1 óra 21 perc után ért véget. Marozsán egyesben még érdekelt, a második fordulóban a lengyel Kamil Majchrzakkal játszik.

Egyesben Udvardy Panna számára is véget ért az Australian Open.

A világranglistán 90. helyen álló magyar teniszező a nyitókörben a többszörös Grand Slam-győztes cseh Katerina Siniakovával találkozott, és mindössze három játékot nyerve szenvedett vereséget. Udvardy a mérkőzést követően elmondta, hogy a felkészülését súlyos ételmérgezés nehezítette meg, és úgy érzi, a találkozó elsősorban mentálisan dőlt el.

Kiemelt kép: Udvardy Panna a fehérorosz Viktorija Azarenka ellen játszik az ausztrál nyílt teniszbajnokság nyitókörében, Melbourne-ben 2022. január 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Jason)