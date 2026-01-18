Bronzérmes lett a magyar vegyes váltó a rövidpályás gyorskorcsolya-eb-n

A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Moon Wonjun, Nógrádi Bence összeállítású magyar vegyes váltó bronzérmet nyert vasárnap a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán.

A magyar négyes végig a negyedik helyen haladt a 2000 méteres táv során, ám az aranyért csatázó olaszok befutó embere az utolsó kanyarban kicsúszott, így az ötből öt diadalnál tartó hollandok mögött a lengyeleké lett az ezüst- és a magyaroké a bronzérem.

Ez volt a magyar csapat második bronzérme a hollandiai kontinensviadalon, mivel szombaton szintén harmadik lett a női váltó, melynek ugyancsak tagja volt a junior világbajnok Végi és Somodi. A magyarok 2006 óta minden Eb-n szereztek dobogós helyet.

Kiemelt kép: Somodi Maja Dóra (b) és Végi Diána Laura a 3000 méteres női váltó elődöntőjében a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a hollandiai Tilburgban 2026. január 17-én. MTI/Illyés Tibor.