Szoboszlai kihagyta a tizenegyest, nem tudott győzni a Liverpool

Szoboszlai Dominik az első félidőben büntetőt hibázott, csapata, a címvédő Liverpool pedig csak 1-1-es döntetlent ért el a vendég Burnley ellen az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában.

Arne Slot Szoboszlaival és Kerkez Milossal felálló csapata nyomasztó fölényben játszotta végig az első félidőt, melyben kifejezetten sok lövőhelyzetet, de kevés igazán nagy lehetőséget dolgozott ki. A 32. percben aztán Cody Gakpo ellen elkövetett szabálytalanság után büntetőhöz jutottak a hazaiak,

a 11-est pedig a magyar válogatott kapitánya végezte el, aki a bal felső sarkot vette célba, de nagy erejű lövése a felső lécen csattant.

A kihagyott lehetőség ellenére előnyben vonulhatott a szünetre a Liverpool, mivel Florian Wairtz a 42. percben a 16-oson belülről szép gólt lőtt.

A fordulás után kissé bátrabbá vált a Burnley, ám továbbra is a házigazda uralta a meccset és számos kecsegtető lehetőséghez is jutott, de képtelen volt újra betalálni, míg a vendégek egyetlen kaput eltaláló lövésükkel egyenlítettek, és ezzel végül pontot szereztek. A Burnley gólját Marcus Edwards lőtte a 65. percben.

A Liverpool sorozatban a negyedik döntetlenjét játszotta a bajnokságban és a tabellán továbbra is a negyedik. Hátránya 13 pont a vasárnap pályára lépő, éllovas Arsenallal szemben.

Premier League, 22. forduló eddigi eredményei:

Liverpool FC-Burnley 1-1 (1-0)

Chelsea-Brentford 2-0 (1-0)

Leeds United-Fulham 1-0 (0-0)

Sunderland-Crystal Palace 2-1 (1-1)

Tottenham Hotspur-West Ham United 1-2 (0-1)

Manchester United-Manchester City 2-0 (0-0).

