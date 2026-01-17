Sajtóhírek szerint eldőlt Tóth Alex sorsa: rekordösszegért szerződhet el a Ferencváros fiatal sztárja

Tóth Alex elhagyja a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapatát és az angol Premier League-ben érdekelt Bournemouth játékosa lesz – közölte a Sky Sports péntek este.

A 20 éves válogatott játékos a Sky Sports értesülése alapján a hétvégén Angliában utazik, és orvosi vizsgálaton esik át, ezt követően pedig hivatalosan lezárhatják az átigazolást.

Információik szerint a Premier League 15. helyén álló klub 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek – ha létrejön az üzlet, akkor ez átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

A Ferencváros a holtidényben egy magyar játékostól már megvált: Varga Barnabás az AEK Athén futballistája lett.

A Bournemouth-nál játszott korábban Kerkez Milos, aki azóta a Liverpoolban Szoboszlai Dominik klubtársa.

Két ismert transzferguru is azt mondja, hogy Tóth Alex Bournemouth-ba megy

A Sky Sports információit erősíti, hogy

két ismert sportújságíró, Fabrizio Romano és Gianluca Di Marzio is megerősítette az átigazolás hírét.

Fabrizio Romano – aki ritkán téved az efféle ügyekben – szintén 12 millió eurós vételárról írt a közösségi oldalán, és azt is megjegyezte, hogy a klub már nemcsak a Ferencvárossal, hanem Tóth Alexszel is megegyezett a szerződés feltételeiről.

Gianluca Di Marzio ennél is többet vélni tudni az ügyről: ő a 12 millió euró mellett arról is írt, hogy azon felül Tóth Alex teljesítményének függvényében további 3 millió euró is járhat a Ferencvárosnak. Megjegyezte azt is, hogy a Bournemouth mellett az olasz Lazio is érdeklődött a ferencvárosi labdarúgó iránt, de kettejük közül az angol klub licitált magasabbra.

.@afcbournemouth, fatta per l’arrivo di Alex Toth del Ferencvaros. Accordo sulla base di 12 milioni più 3 di bonus — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 16, 2026

Mint előzőleg írtuk, Tóth Alexet az utóbbi hetekben jónéhány külföldi klubbal összefüggésbe hozták.

Kiemelt kép: Tóth Alex, a Ferencváros játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában játszott Zalaegerszegi TE FC – Ferencvárosi TC mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2025. április 12-én. MTI/Katona Tibor.