Nyilvánosságra hozták Dudás Miklós temetésének időpontját és helyszínét

Nyilvánosságra hozták Dudás Miklós búcsúztatásának részleteit. A világbajnok, olimpiai helyezett kajakozó 34 éves korában, 2026. január 5-én hunyt el.

A sportoló egykori párja, Szigligeti Ivett – két gyermekének édesanyja –

a közösségi oldalán tudatta, hogy Dudás Miklóst 2026. január 30-án, pénteken 12 órakor kísérik utolsó útjára a Pestszentlőrinci Temetőben.

A tragikus halálhír mélyen megrázta a sportoló barátait és pályatársait is. Kabát Péter, aki Dudás Miklóssal a Nyerő Páros forgatásán ismerkedett meg, elmondta: felfoghatatlan számára, hogy egy mindössze 34 éves, életerős sportoló ilyen hirtelen távozott, két kisgyermeket és párját hátrahagyva – közölte az Index.

Erdei Zsolt ökölvívó-világbajnok szintén megrendülten reagált:

„Egy ilyen fizikai állapotban lévő sportoló hogyan halhat meg ilyen fiatalon?”

– tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy Dudás Miklós túl fiatal volt ahhoz, hogy elmenjen. A Blikknek úgy nyilatkozott, halála az egész sportközeget megrázta.

Kucsera Gábor egykori sporttársa a közösségi oldalán mindössze ennyit írt búcsúzóul:

„Mikikém, Isten veled!”

A tragédia megrendítette Schmidt Gábort, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökét, Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kajakozót, valamint a Honvédelmi Minisztérium sportvezetését is, akik az Indexnek nyilatkoztak a történtekről.

Dudás Miklósról jó barátja és pályatársa, az olimpiai bajnok kenus Pulai Imre is megemlékezett:

„Amikor edzett, azt mindig komolyan vette. Rendkívül tehetséges volt, nyugodt, békés természetű versenyzőként ismertem meg. Céltudatos volt, és ha keménység kellett, nem ismert tréfát.”

A sportoló halálának körülményei kapcsán továbbra is sok a nyitott kérdés. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást. A feltételezett elkövetőt egy kamera is rögzíthette Dudás Miklós otthonának közelében.

Kiemelt kép: Dudás Miklós (Fotó: MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)