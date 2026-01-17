Bronzérmes lett a magyar női váltó a rövidpályás gyorskorcsolya-eb-n

A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka összeállítású magyar női váltó bronzérmet nyert szombaton a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán.

A győzelmet a hazai közönség örömére a favorit holland négyes szerezte meg az olasz staféta előtt, s bár a magyarok két esést követően a döntőben negyedikként értek célba, a franciákat sárga lappal kizárta a zsűri, azaz a teljes mezőny legvégére sorolta.

A magyar csapat ezzel folytatta a 2006-ban, azaz éppen húsz éve kezdődött éremszerző sorozatát a sportág kontinensviadalain.

Kiemelt kép: Somodi Maja Dóra (b2) a női 1000 méteres versenyszám elődöntőjében a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a hollandiai Tilburgban 2026. január 17-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)