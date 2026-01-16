Forma-1 – Elsőként a Red Bull-csoport mutatta be autóit

A világbajnokság mezőnyéből elsőként a Red Bull-csoport mutatta be 2026-os Forma-1-es autóinak festését.

A Red Bull, valamint a Racing Bulls versenygépeit Detroitban leplezték le: a hatszoros konstruktőri világbajnok nagycsapat visszatér első, húsz évvel ezelőtti dizájnjához és az elmúlt évekhez képest világosabb kék festéssel versenyez majd a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen és új csapattársa, a francia Isack Hadjar.

„Még mindig kicsit hihetetlen, hogy itt vagyok, mert amikor gyerekként néztem a versenyeket, ez volt az álmom. Láttam Vettelt megnyerni a világbajnoki címeket, most pedig én is ebben az autóban ülök majd” – mondta Hadjar, aki a 2024-es utolsó futam óta már Verstappen negyedik csapattársa lesz Sergio Pérez, Cunoda Juki és Liam Lawson után.

„Korán kezdtem a munkát, hogy minél előbb felvegyem a ritmust. Leaglább egy futamgyőzelem nagyszerű lenne” – mondta céljairól a francia versenyző.

Négyszeres világbajnok csapattársának – aki tavaly két ponttal szorult a mclarenes Lando Norris mögé a pontversenyben – nagyon tetszett autója új festése és alig várja, hogy vezesse járművet.

„Minden kicsit ismeretlen most, mert sok a szabályváltozás, új a motor és a kasztni is. Szükségünk lesz egy kis időre, hogy hozzászokjunk az új kocsikhoz, ezért nagyon fontos lesz a tesztidőszak, hogy mindent a lehető legjobban be tudjunk állítani. Nagyon motivált vagyok, és velem együtt mindenki készen áll ere az új fejezetre”

– jelentette ki Verstappen.

A fiókcsapat Racing Bullsnál (RB) maradtak az előző évben jól bevált és a szurkolók körében is népszerű fehér alapú festésnél, emellé pedig átvették a Red Bullnál használt mélykék árnyalatot. Náluk az új-zélandi Liam Lawson és a brit Arvid Lindblad versenyez majd, utóbbi a mezőny egyetlen újoncaként.

A két csapat idéntől a Ford partnerségében készülő, saját motorral áll rajthoz, ezért is tartotta autói bemutatóját a cég egyik detroiti otthonában, a Michigan Central Station épületében.

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely január 26.és 30. között Barcelonában, február 11. és 13, valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol majd.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)