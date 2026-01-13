Nemzeti Sport Gála – Életműdíjat kapott Regőczy Krisztina és Sallay András

Az év legjobbja hagyományos csapatsportokban az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok – Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállítású – férfi kardcsapat győzött. Az edzők között Nyéki Balázs, a ferencvárosi vízilabdacsapatának trénere kapta a legtöbb szavazatot.
Az MSÚSZ életműdíját a Regőczy Krisztina, Sallay András olimpiai ezüstérmes és világbajnok jégtáncos páros vehette át a gála fővédnökétől, Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.
A 68. alkalommal megrendezett, kétfordulós voksolás győzteseit a Nemzeti Sport Gálán, a Magyar Állami Operaházban hirdették ki hétfő este. A sorrendek az első körben leadott 461, valamint a második fordulóban beérkezett 475 szavazat alapján alakultak ki. A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze.
Az év sportpillanata Molnár Attilának a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben győztes futása lett.
Az MSÚSZ hatodszor díjazta az év sportpillanatát, szavazni pedig a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára az m4sport.hu oldalon lehetett.
A fogyatékos sportolók versengésében a férfiaknál Kiss Péter Pál parakajakos, a nőknél pedig a paraatléta Ekler Luca nyert. A csapatok versenyében a Jakucs Edina, Bácsi Bernát szervátültetett asztalitenisz vegyes páros lett az első.
Az eseményről készült galériánk itt megtekinthető:
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) vezérigazgatója (j) a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. Mellette Rabah Madzser, az algériai labdarúgó-válogatott és az FC Porto korábbi játékosa (b) és Jean-Marie Pfaff, a belga labdarúgó-válogatott és a Bayern München korábbi kapusa.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
A 68. Nemzeti Sport Gála a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Szöllõsi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport fõszerkesztõje beszédet mond a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Szöllõsi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport fõszerkesztõje beszédet mond a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Márton Luana világbajnok tekvondós, miután átvette az Év nõi sportolója díjat a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó videóhívása, miután megkapta az Év férfi sportolója díjat a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Rabb Krisztián, a férfi kardcsapat tagja beszédet mond, miután átvették az Év csapata (egyéni sportágak csapatversenye) díjat a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Bácsi Bernát, a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros tagja, miután átvette az Év fogyatékos csapata díjat a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok atléta átveszi az Év fogyatékos nõi sportolója díjat Szerhij Bubka olimpiai és világbajnok ukrán rúdugrótól, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testületének tagjától a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagja (b) és Szerhij Bubka olimpiai és világbajnok ukrán rúdugró a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Nyéki Balázs, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának vezetõedzõje, miután átvette az Év edzõje díjat a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Kiss Péter Pál kétszeres paralimpiai bajnok kajakos, miután átvette az Év fogyatékos férfi sportolója díjat a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelõs államtitkára (b) és Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapat tagjai átveszik az Év csapata (hagyományos csapatsportágak) díjat Schmidt Ádámtól, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelõs államtitkárától (háttal) a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Az olimpiai ezüstérmes Regõczy Krisztina és Sallay András jégtánckettõs, miután átvették az Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) életmûdíját a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Sulyok Tamás köztársasági elnök a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Az olimpiai ezüstérmes Regõczy Krisztina és Sallay András jégtánckettõs, miután átvették a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) életmûdíját Sulyok Tamás köztársasági elnöktõl (j) a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
-
-
Budapest, 2026. január 12.
Díjazottak a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én.
MTI/Illyés Tibor
A gálán elhangzott, hogy az év közösségi sporteseménye kategóriában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sportegyesülete (Máltai SE) és a Felzárkózó Települések-program közös sporteseménye, a FeTe országos labdarúgó-bajnokság érdemelte ki az elismerést.
A díjátadók között volt az est díszvendége, az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró ukrán Szerhij Bubka, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja, valamint Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja, és Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke. Ugyancsak díjat adott át Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a Nemzet Sportolója, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, illetve Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, valamint Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Ott volt a színpadon a gálaest két nagykövete, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea, valamint a korábbi világválogatott futballista, Détári Lajos.
A férfi egyéni kategóriában Lőrincz Tamás olimpiai bajnok és Lőrincz Viktor olimpiai ezüstérmes birkózó adta át az elismerést, míg a női győztes kilétét Kapu Tibor űrhajós fedte fel.
Kiemelt kép: Az olimpiai ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtánckettős, miután átvették az Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) életműdíját a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
