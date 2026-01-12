Hosszú kihagyás után ismét edzésbe állt Milák Kristóf

Végre jó hír érkezett Milák Kristófról: a kétszeres olimpiai bajnok úszó ismét tréningezik.

A 25 éves sportoló – aki a párizsi olimpiát követően hosszabb ideig nem vett részt úszóedzéseken – csak most, december vége óta dolgozik újra az uszodában – közölte a Blikk.

Ez részben annak köszönhető, hogy klubja, a Budapesti Honvéd elnöke, Gergely István ultimátumot adott neki a visszatérésre, miután már korábban is nyíltan kifakadt Milák edzéslátogatási szokásai miatt.

Milák Kristóf a párizsi olimpián 200 pillangón ezüstérmet szerzett, 100-on pedig aranyérmes lett. Az elmúlt hónapokban azonban sok kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy valóban visszatér-e az edzésekre, és kihagyja-e a világbajnokságokat. Most úgy tűnik, hogy edzésfronton ismét aktív, még ha egyelőre részletek nem is ismertek az edzőmunkáról.

Kiemelt kép: Az aranyérmes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévõ Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)