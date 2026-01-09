Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Fazekas Gergő és Vámos Petra lettek az előző év legjobb magyar kézilabdázói

Forrás: MTI
2026.01.09. 19:27

Főoldal / Sport

A férfiaknál Fazekas Gergő, a nőknél Vámos Petra lett a tavalyi év legjobb magyar kézilabdázója – számolt be az MTI.

A magyar szövetség elnöksége pénteken döntött a díjazottakról.

A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock irányítója, Fazekas Gergő, valamint a francia bajnok Metz HB irányítója, Vámos Petra is első alkalommal érdemelte ki a címet.

Az év legjobb kézilabdázói:

  • férfi felnőtt: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel);
  • felnőtt női: Vámos Petra (Metz HB, francia);
  • utánpótlás férfi: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC);
  • utánpótlás női: Kriston Kíra (Győri Audi ETO);
  • férfi felnőtt strandkézilabda: John András (Hír-Sat BHC);
  • női felnőtt strandkézilabda: Mátéfi Dalma (Red Velvet BHC);
  • férfi utánpótlás strandkézilabda: Németh Péter (Beach Stars BHC);
  • női utánpótlás strandkézilabda: Gerzánics Csenge (RV New Wave).

Kiemelt kép: Vámos Petra (k), valamint a holland Lois Abbingh (b) és Nikita Van Der Vliet (j) a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében játszott Hollandia – Magyarország mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt.

kézilabda Fazekas GergőVámos Petra

