Fazekas Gergő és Vámos Petra lettek az előző év legjobb magyar kézilabdázói

A magyar szövetség elnöksége pénteken döntött a díjazottakról.
A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock irányítója, Fazekas Gergő, valamint a francia bajnok Metz HB irányítója, Vámos Petra is első alkalommal érdemelte ki a címet.
Az év legjobb kézilabdázói:
- férfi felnőtt: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel);
- felnőtt női: Vámos Petra (Metz HB, francia);
- utánpótlás férfi: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC);
- utánpótlás női: Kriston Kíra (Győri Audi ETO);
- férfi felnőtt strandkézilabda: John András (Hír-Sat BHC);
- női felnőtt strandkézilabda: Mátéfi Dalma (Red Velvet BHC);
- férfi utánpótlás strandkézilabda: Németh Péter (Beach Stars BHC);
- női utánpótlás strandkézilabda: Gerzánics Csenge (RV New Wave).
Kiemelt kép: Vámos Petra (k), valamint a holland Lois Abbingh (b) és Nikita Van Der Vliet (j) a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében játszott Hollandia – Magyarország mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt.