40 évesen visszatért a futballpályára a több mint százszoros válogatott dél-amerikai csatárlegenda

Visszatért és újra a Millonarios játékosa lett Radamel Falcao 105-szörös kolumbiai válogatott labdarúgó.

A negyvenedik születésnapját februárban ünneplő csatár 2024-ben és tavaly már játszott a bogotai csapatban, amelynek színeiben 28 mérkőzésen 11 gólt szerzett, nyár óta azonban nem volt klubja.

A Millonarioshoz fél évre írta alá, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokból és Argentínából is érdeklődtek iránta.

Falcao korábban a River Plate, az FC Porto, az Atlético Madrid, az AS Monaco, a Manchester United, a Chelsea és a Galatasaray játékosa is volt. Az Európa-ligát és a portugál bajnokságot kétszer, a francia és az argentin bajnokságot egyszer nyerte meg.

Kiemelt kép: A kolumbiai Radamel Falcao az oroszországi labdarúgó-világbajnokság H csoportja harmadik fordulójának Szenegál – Kolumbia mérkőzésén Szamarában 2018. június 28-án (Fotó: MTI/EPA/Taccjana Zenkovics)