Dudás Miklós nagyapja szerint az unokáját is agyonverték, ahogy korábban a fiát

Dudás Miklós holttestére hétfőn találtak rá a lakásában. A tragédia különösen súlyos terhet ró a családra, hiszen a sportoló édesapját másfél évvel korábban olyan brutálisan bántalmazták, hogy fél év kóma után, tavaly februárban meghalt. A nagyapa szerint mindkét esetben erőszakos támadás vezetett a halálhoz.

Az idősebb Dudás István elmondta: nem tudja pontosan, mi történhetett az unokájával, csak találgatni tud.

Úgy véli, valamilyen ürüggyel mehettek hozzá, és egyszerűen agyonverték.

Mint fogalmazott, nem tudni, hogy a lakásban vagy azon kívül történt-e a bántalmazás, de Miklóst az ágyon találták meg.

Az ügyben kezdetben közigazgatási eljárás indult, ám a soron kívüli hatósági boncolás során olyan sérüléseket találtak, amelyek büntetőeljárás lefolytatását tették szükségessé. A BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek célja a sérülések keletkezésének tisztázása.

A nagyapa szerint a nyakon is látható volt sérülés, és bár nem tudja, kik és hányan bántalmazhatták, biztos benne, hogy erőszak történt. Elmondta azt is, hogy sokat beszélt az unokájával, és nem sokkal a halála előtt is kapcsolatban voltak.