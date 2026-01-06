Megrendítő üzenet maradt utána: Dudás Miklós a halála előtt a kisfiáról írt

Októberben még a családjáról posztolt, néhány hónappal később azonban váratlanul elhunyt Dudás Miklós. A 34 éves egykori kajakos két kisgyermeket hagyott maga után, utolsó nyilvános bejegyzésében pedig szeretettel vallott apaságáról.

Szívszorító sorok maradtak Dudás Miklós után: az egykori kajakos utolsó közösségi médiás bejegyzését kisfiáról tette közzé – írja az nlc.hu.

A hirtelen jött tragédia különösen megrázó, hiszen két gyermeke, a hatéves Nara és a hároméves Miló most édesapjuk nélkül kénytelen felnőni.

Dudás Miklós 34 éves korában, váratlanul hunyt el. Holttestét saját otthonában találták meg, a halálhírt hétfő délután erősítették meg. A rendőrség közlése szerint az eset körülményeinek tisztázása megkezdődött.

„1 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását” – állt a hatóság tájékoztatásában. Később azt is közölték, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel, Dudás Miki halálának okát közigazgatási eljárásban vizsgálják.

Az egykori olimpikon két gyermek édesapja volt. Lánya, Nara 2019-ben, fia, Miló 2022-ben született. Utolsó nyilvános posztjában is a család kapta a főszerepet: tavaly ősszel kisfia harmadik születésnapjáról emlékezett meg, egy közös fényképet is megosztva.

„3 éves vagy, Drága Kincsünk! Büszke és szerencsés ember vagyok, hogy az Apukád lehetek” – írta akkor.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko