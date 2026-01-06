Hivatalos bejelentés: Varga Barnabás eligazol a Fradiból, Athénban folytatja pályafutását

Varga Barnabás az AEK Athén labdarúgócsapatában folytatja pályafutását – jelentette be kedden a görög csapat.

A Ferencvárostól érkező magyar válogatott támadó szerződtetését a görög klub közölte Facebook-oldalán kedden.

A bejegyzésben Varga új csapata mezében látható, alatta pedig magyarul annyit írtak, hogy „Isten hozott!”.

Az érintett felek egyelőre nem hozták nyilvánosságra az ügylet anyagi részleteit, a korábbi sajtóhírek azonban arról szóltak, hogy a 31 éves támadóért 4,5 millió eurót fizet a görög egyesület.

„Nagyon boldog vagyok és izgatott. Szeretném megköszönni az elnöknek és a csapatnak. Az első pillanattól kezdve mindenki nagyon kedvesen fogadott. A legjobbamat akarom nyújtani, sok gólt szerezni az AEK-mezben, és remélem, hogy a szezon végére megnyerünk egy vagy több címet” – idézte az athéniak közleménye Varga Barnabást, aki 2029 nyaráig kötelezte el magát. A játékostól a Ferencváros egy YouTube-videóban búcsúzott el:

A 28-szoros válogatott Varga Barnabás

a 2022/23-as és a 2023/24-es idényben az NB I gólkirálya volt 26, illetve 20 találattal, a mostani szezonban pedig 18 találkozón elért tíz góljával holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán.

Az Európa-liga mostani kiírásának első hat fordulójában négyszer talált az ellenfelek kapujába. A nemzeti együttesben eddig 13 gólja van.

„Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos játékost. Másrészt viszont meg kell jegyezni, amikor eldöntöttük, hogy komoly összegért leigazoljuk Barnit, nem sokan gondolták, hogy ilyen jó együttműködés kezdete lesz ez. De így lett, az elmúlt két és fél évben közösen nagy sikereket értünk el. Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért és ekkora haszonnal értékesítenek” – idézte a Ferencváros honlapja Hajnal Tamás sportigazgatót, aki szerint ez az átigazolás óriási jelentőségű a Ferencváros és a magyar futball nemzetközi megítélése szempontjából.

„Örülünk, hogy Barni ilyen előnyös szerződést tud megkötni pályafutásának ebben a szakaszában. Köszönünk mindent, amit a Fradiért tett, és természetesen sok sikert kívánunk neki a továbbiakhoz!” – mondta Hajnal.

A 13-szoros görög bajnok AEK – amelynek kispadján a Videoton FC-t 2017 és 2019 között irányító szerb Marko Nikolic ül – 15 fordulót követően az élen áll a bajnokságban, decemberben pedig bejutott a Konferencia Liga nyolcaddöntőjébe. Az athéniaknál magyar részről korábban megfordult már Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián, illetve edzőként Puskás Ferenc is.

Kiemelt kép forrása: Facebook.com/AEK FC.