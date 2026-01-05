Világszenzáció Liverpoolban? Lionel Messi Szoboszlai és Kerkez csapattársa lehet

Lionel Messi a Liverpool játékosa lehet, még ha csak egy rövid időre is.

A barcelonai Sport robbantotta ezt a hírt, miszerint a Liverpool kölcsönvenné Lionel Messit az Inter Miamitól az MLS téli szünete idejére. A felvetés első hallásra elképesztőnek tűnik, de akár még igaz is lehet.

A portál információi szerint több klub is érdeklődik Messi iránt, aki márciusig nem lép pályára, mivel akkor rajtol a következő MLS-idény. A pletykát tovább erősíti, hogy nem csupán számos liverpooli portál vette át a hírt, hanem – meglepő módon – még az Argentin Labdarúgó Szövetség is foglalkozott vele.