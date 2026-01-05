Világszenzáció Liverpoolban? Lionel Messi Szoboszlai és Kerkez csapattársa lehet

A barcelonai Sport robbantotta ezt a hírt, miszerint a Liverpool kölcsönvenné Lionel Messit az Inter Miamitól az MLS téli szünete idejére. A felvetés első hallásra elképesztőnek tűnik, de akár még igaz is lehet.
A portál információi szerint több klub is érdeklődik Messi iránt, aki márciusig nem lép pályára, mivel akkor rajtol a következő MLS-idény. A pletykát tovább erősíti, hogy nem csupán számos liverpooli portál vette át a hírt, hanem – meglepő módon – még az Argentin Labdarúgó Szövetség is foglalkozott vele.
Az Inter Miami csapatkapitánya az észak-amerikai profiliga téli szünetében azért is szívesen vállalna kölcsönjátékot egy nagy európai klubnál, hogy megfelelő formában érkezzen meg a nyári labdarúgó-világbajnokságra, ami a 38 éves játékos pályafutása hatodik világbajnoksága lenne.
A Liverpool szempontjából nézve a nyolcszoros Aranylabdás klasszis érkezése játéktudásával és rutinjával komoly erősítést jelenthetne. Bár az angol együttes kilenc mérkőzés óta veretlen, a csapat játéka összességében még hagy kívánnivalót maga után. A Premier League címvédője jelenleg a tabella negyedik helyén áll, tizennégy pontos lemaradásban az éllovas Arsenal mögött, míg a Bajnokok Ligájában a kilencedik pozícióból várja az alapszakasz utolsó két fordulóját.
Kiemelt kép: Lionel Messi, az Inter Miami csapatkapitánya, miután a csapata 3-1-re győzött a Vancouver Whitecaps ellen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) döntőjében a floridai Fort Lauderdale-ben 2025. december 6-án (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)