Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Álomcsapat 2025: A PSG uralja a nemzetközi válogatottat

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.28. 12:47

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain futballcsapatából öten is bekerültek az IFFHS 2025-ös álomválogatottjába.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet vasárnap közzétett tablóján a párizsi alakulat teljes védősora mellett a középpálya bal oldalán a portugál Vitinha, a jobbszélső posztján pedig a francia Ousmane Dembélé, az idei aranylabdás kapott helyet kapott az idei sportági szupertizenegyben.

A hátsó alakzatot a kapuban az ex-PSG-s, jelenleg a Manchester City hálóját őrző olasz Európa-bajnok, Gianluigi Donnarumma, a két szélen a portugál Nuno Mendes és a marokkói Asraf Hakimi, középen pedig Willian Pacho, az ecuadori válogatott hátvéd alkotja.

A középpályán Vitinha mellett a spanyol bajnoki címvédő FC Barcelonából Pedri és a katalánoknál elsősorban szélsőként foglalkoztatott Lamine Yamal szerepel még, elöl pedig Dembélén kívül balszélsőként a Real Madridot erősítő francia világbajnok Kylian Mbappé, a gólokat a Manchester Cityben és a norvég válogatottban is ontó Erling Haaland, valamint a Bayern München ugyancsak termékeny angol válogatott csatára, Harry Kane tagja az IFFHS ez évi álomcsapatának.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Ousmane Dembélé (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)

 

foci IFFHSParis Saint-Germain

Ajánljuk még

 