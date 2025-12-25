Suárez után szabadon: négymeccses eltiltást kapott a játékvezetőt megharapó magyar jégkorongos

A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát, aki megharapta a játékvezetőt.

A bajnokság hivatalos oldala arról számolt be, hogy az eset a Gyergyó elleni összecsapás 59. percében történt, amikor a vonalbíró megpróbálta szétválasztani a Gerads Dallas Jayt és Molnárt.

Molnár azzal „védekezett”, hogy véletlenül harapott, ugyanakkor a fegyelmi bizottság indoklása szerint „egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben.”

A fegyelmi bizottság az esetet a „hirtelen felindulás” kategóriába sorolta, a játékos klubjának még 800 eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie.

A sportban a leghírhedtebb hasonló eset az uruguayi labdarúgóhoz, Luis Suárezhez kötődik, aki először egy 2013-as Liverpool-Chelsea mérkőzéseb, majd a 2014-es világbajnokságon is megharapta ellenfelét a meccs hevében.

Kiemelt kép: YouTube.com/Magyar Jégkorong Szövetség.