Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Suárez után szabadon: négymeccses eltiltást kapott a játékvezetőt megharapó magyar jégkorongos

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.25. 09:52

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát, aki megharapta a játékvezetőt.

A bajnokság hivatalos oldala arról számolt be, hogy az eset a Gyergyó elleni összecsapás 59. percében történt, amikor a vonalbíró megpróbálta szétválasztani a Gerads Dallas Jayt és Molnárt.

Molnár azzal „védekezett”, hogy véletlenül harapott, ugyanakkor a fegyelmi bizottság indoklása szerint „egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben.”

A fegyelmi bizottság az esetet a „hirtelen felindulás” kategóriába sorolta, a játékos klubjának még 800 eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie.

A sportban a leghírhedtebb hasonló eset az uruguayi labdarúgóhoz, Luis Suárezhez kötődik, aki először egy 2013-as Liverpool-Chelsea mérkőzéseb, majd a 2014-es világbajnokságon is megharapta ellenfelét a meccs hevében.

Kiemelt kép: YouTube.com/Magyar Jégkorong Szövetség. 

eltiltásjégkorong Erste Liga

Ajánljuk még

 