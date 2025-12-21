Sporttörténelmet ír Horváth Laura, megnyerte a világ legnagyobb funkcionális fitnesz-versenyét

Horváth Laura nyerte a világ legnagyobb funkcionális fitnesz-versenyét, a World Fitness Project elnevezésű viadalt.

A 28 éves magyar sportoló a több állomásból álló sorozat koppenhágai szuperdöntőjében vasárnap diadalmaskodott.

Horváth ezzel sporttörténelmet írt, ő lett ugyanis az első, aki megnyerte a nemhivatalos világbajnokságot, a CrossFit Gameset,

a világ legjobbjai számára kiírt meghívásos Rogue Rogue Invitational, illetve a nemrég életre hívott World Fitness Projectet is.

Ebben a sorozatban két amerikai állomás (Mesa és Indianapolis) után a férfi és a női mezőnyben is a 30-30 legjobb versenyző mérhette össze erejét a koppenhágai döntőben összesen 9 fitneszgyakorlatban.

„Nagyon pozitív napok vannak mögöttem” – idézte menedzsmentje Horváth Laurát a verseny után. „Szerintem nagyon jól versenyeztem, minden tőlem telhetőt megtettem. Bizonyos feladatok megmutatták, hogy van, amin még dolgoznom kell, de úgy érzem, magamhoz képest mindenből kihoztam a maximumot. Végig remek flow-ban voltam, jól éreztem magam.”

A funkcionális fitnesz – vagy éppen crossfit – főként olimpiai súlyemelésből, állóképességi, valamint erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból áll,

így a legkomplexebb és legmegterhelőbb mozgásformák csoportjába sorolható.

