Karácsonykor is a legizgalmasabb sportpillanatokkal készül a közmédia

Az ünnepi időszakban a közmédia sportos csatornáin újra átélhetik 2025 legizgalmasabb eseményeit: az M4 Sport, a Nemzeti Sport és a Nemzeti Sportrádió karácsonykor különleges műsorokkal, emlékezetes sportpillanatokkal és rendhagyó tartalmakkal készülnek.

Az M4 Sport már december 22-től megkezdi az ismétlések sorát, hiszen Forma–1-es futamokkal hangol a karácsonyra. Az idei legnézettebb F1-es futamot, a Magyar Nagydíjat december 25-én 21 órától láthatják az M4 Sporton. Szenteste különleges közvetítések és interjúk kerülnek képernyőre: látható lesz a Kós Hubert – A csúcsok éve című portréfilm, amelyben az olimpiai és világbajnok úszó felidézi az év legfontosabb pillanatait, valamint a FIFA világbajnoki selejtezők egyik emlékezetes mérkőzését, a Portugália–Magyarország találkozót is láthatják.

Az európai kupafutball követői sem maradnak élmény nélkül, hiszen december 24-én 14:30-tól műsorra kerül a 2025-ös UEFA Európa-liga döntője, a Tottenham Hotspur és a Manchester United összecsapása, valamint december 25-én 18:55-től a Ferencváros – Ludogorets Európa-liga összecsapás ismétlését láthatják.

Karácsony első napján, december 25-én az M4 Sport ünnepi kvízműsorral jelentkezik 16 órától, majd a 2025 legszebb góljai című összeállítás idézi fel az év leglátványosabb pillanatait 17:30-tól. December 26-tól az ünnepi programot atlétikai fedettpályás Európa- és világbajnokságok, terepkerékpáros versenyek és műkorcsolya Grand Prix-futamok ismétlései, valamint A Bajnokok című portrésorozat epizódjai teszik teljessé, olyan sportlegendákkal, mint Vajda Attila, a Lőrincz testvérek és Szilágyi Áron.

A Nemzeti Sport karácsonyi lapszáma szintén eltér a hétköznapoktól: rendhagyó cikkekkel és ünnepi hangvételű interjúkkal várja az olvasókat. Online felületein, valamint a közösségi média oldalain pedig összefoglalók idézik fel 2025 legfontosabb sporteseményeit és a magyar sport legnagyobb pillanatait.

A Nemzeti Sportrádió ünnepi műsorfolyama december 24-én indul, amikor a Hazafutás című műsorban a magyar labdarúgó-válogatott és a Ferencváros nemzetközi kupaszereplésének 2025-ös története kerül fókuszba december 24-én 15 órától. Az ünnepi hangulatot Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész gondolatai, valamint a Körkapcsolás különkiadásai teszik emlékezetessé december 24-én 18 órától. December 25-én a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Biros Péter érkezik A legnagyobb fogás című műsorba 13 órakor, míg 18 órától ugyancsak 25-én a Körkapcsolás különleges vendége a Jászai Mari-díjas színész, musicalénekes, operetténekes Dolhai Attila lesz.

Kiemelt kép forrása: MTVA