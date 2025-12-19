Jónak lenni jó! – olimpiai és világbajnok sportolók relikviái is a felajánlások között

Idén is példás összefogással csatlakozott a magyar sportvilág a Jónak lenni jó! kampányához. Olimpiai bajnok vízilabdázók, világ- és Európa-bajnok sportolók, az FTC labdarúgócsapata és a Magyar Jégkorong Szövetség felajánlásait is megvásárolhatják, vagy licitálhatnak rá a Jónak lenni jó! idei kampányában. A közmédia karitatív kampányát idén is rengeteg sportoló, szövetség támogatja – az úszóktól kétmillió forint pénzbeli támogatás érkezett.

A hagyományokhoz híven a Jónak lenni jó! program idei gyűjtéséhez ismét rangos sportolók és szervezetek csatlakoztak, egyedi és nagy értékű felajánlásokkal. Néhány különleges tárgyra máris lecsaphatnak a rajongók, azonban a legtöbb tárgyra csak az december 21-i egész napos műsorban lehet majd licitálni. A 15. alkalommal útnak indult karitatív kampány a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja.

Az FTC labdarúgócsapata idén is aktív szerepet vállal a Jónak lenni jó! sikerében, méghozzá két igazán értékes relikvia felajánlásával. Megvásárolható egy Varga Barnabás által dedikált eredeti Fradi-mez, amelyben a támadó pályára lépett és gólt is szerzett – az ereklye ára 250 ezer forint. Licitre bocsátanak egy olyan UEFA Európa Liga-meccslabdát, amelyet a Fradi labdarúgócsapata és Robbie Keane vezetőedző írt alá, és amellyel a csapat a 2025/2026-os főtáblán már győztes mérkőzést játszott. A labda induló licitára 150 ezer forint.

Több labdarúgócsapat is kiállt a kampány mellett – az ETO FC felnőttcsapata az idei idényre tervezett zöld színű mezt ajánlotta fel, amelyet a győri klub labdarúgói és a stábtagok is aláírtak. A dunaszerdahelyi DAC labdarúgóklub a csallóközi motívumok ihlette, bordó és mélykék színű idegenbeli mezét ajánlotta fel, amelyet a klub magyar játékosai írtak alá.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár egy igazán különleges és értékes tárgyat ajánlott fel a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciója részére. Az exkluzív kialakítású Garmin sportórát hazánk legsikeresebb és legeredményesebb motorversenyzője, Talmácsi Gábor viselte az idei MotoGP Magyar Nagydíjon, amikor 2007-es világbajnoki motorjával tiszteletkört tett meg a Balaton Park Circuit versenypályán.

A Jónak lenni jó! idei gyűjteményébe Kovács „Koko” István egy különleges ereklyét ajánlott fel: a New York-i maraton teljesítése után kapott poncsóját bocsátja jótékony célra.

Az M4sport.hu idén indult műsorának, a Sportemberek című podcastvendégei is egyedi ereklyéket ajánlottak fel a Jónak lenni jó! kampány részére. A műsorban szereplő olimpiai és világbajnok sportolók az adások posztereit írták alá, amelyeket bekeretezve ajánlottak fel a kampány javára. A dedikált képeken többek között Kiss Gergely, Biros Péter és Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázók (összesen 9 olimpiai bajnoki cím), Csay Renáta 20-szoros világbajnok maratonkajakos és világbajnok gyermekei, Kolozsvári Lili és Brúnó (összesen 25 világbajnoki cím), valamint Gyulay Zsolt, Nagy Tímea és Losonczi Dávid szerepelnek, akik együtt olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címek sorát képviselik.

A sporttörténeti értéket képviselő felajánlások sorát gazdagítja Ivánka Mária nemzetközi nagymester, négyszeres olimpiai ezüstérmes sakkozó díja is: egy 23 centiméter magas kristályváza, amelyet a sportoló 1981-ben Lengyelországban nyert el.

A Magyar Jégkorong Szövetség is csatlakozott a karitatív kampányhoz – több értékes relikviát lehet fix áron megszerezni, többek között az A-csoportba feljutó női U18-as válogatott által aláírt mezt, a férfiválogatott tagjai által aláírt mezt, valamint dedikált korongot a Sárközy Emléktornáról.

A 100 éves Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egy teljes sportnap megszervezését ajánlotta fel cégeknek vagy szervezeteknek: helyszínnel, önkéntesekkel, sportszerekkel és színes programokkal támogatva a jótékony célt. Valamint árverése bocsátanak egy az évforduló alkalmából kiadott emlékérmet.

A pénzbeli felajánlások sem maradnak el: a kampány mellé állt többek között Egerszegi Krisztina, Darnyi Tamás, Kós Hubert, Wladár Sándor is, tovább erősítve a magyar úszósport hagyományosan erős társadalmi szerepvállalását. Mindannyian személyenként 500 ezer forinttal támogatták a Jónak lenni jó! idei kampányának gyűjtését.

Minden felajánlott relikvia és tárgy megtekinthető a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre a szervezők a jonaklennijo@mtva.hu címen válaszolnak.

Kiemelt kép forrása: MTVA