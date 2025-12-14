Norvégia nyerte a női kézilabda vb-t

Az olimpiai és Európa-bajnok norvég válogatott kollekcióját teljessé téve megnyerte a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, ugyanis a vasárnapi fináléban 23-20-ra legyőzte a társházigazda német csapatot Rotterdamban.

Magas tempóban indult a találkozó, gyors támadások és sok gól jellemezte a finálé elejét. A németek 32 év után szerepeltek újra döntőben és hét perc után 6-4-re vezettek. A folytatásban inkább a hatékony védelmek uralták a meccs képét, az eredmény pedig végig szoros volt, egyik fél sem tudott ellépni riválisától. Pihenőre döntetlennel vonultak a csapatok, a német védelem teljesítményét jól jellemezte, hogy a góllövőlista második helyén álló Henny Reistad az első játékrészben nem volt eredményes, a norvég együttes pedig saját magához képest pontatlanabb volt támadásban.

A második félidő elején megszületettek az első Reistad-gólok, ezekkel és a 45 esztendős hálóőr, Katrine Lunde védéseivel együtt a norvég válogatott a mérkőzés addigi legnagyobb különbségét kialakítva 15-12-re eltávolodott. Innen egy találatra (16-15) fel tudott zárkózni a társházigazda, sőt, 17-17-nél egyenlített. A vezetést nem tudta átvenni, ám elérte azt, amit ezen a tornán még egyetlen csapat sem: kiélezett szituációban, mindössze egygólos lemaradással vágott neki az utolsó öt percnek.

A hajrában azonban a skandináv válogatott végül a vártnál nehezebben, de érvényesítette a papírformát, így öt ezüst- és négy bronz mellett ötödször ünnepelhetett vb-aranyat.

A 14 védéssel záró Lunde az előzetes tervek alapján ezzel a találkozóval búcsúzott el a norvég csapattól, a sportági legenda három ötkarikás és hét Európa-bajnoki elsőség mellé harmadik vb-sikerét zsebelte be.

A norvégok győri játékosai közül Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen sem talált be, a ferencvárosi Vilde Ingstad két gólt szerzett. Utóbbi német klubtársa, Emily Vogel négyszer volt eredményes.

A magyar válogatott 12 esztendő után jutott ismét a legjobb nyolc közé, hetedikként zárta a tornát, ezzel az elmúlt húsz év legjobb vb-eredményét érte el.

Eredmény, döntő:

Norvégia-Németország 23-20 (11-11)

Rotterdam, v.: Álvarez, Bustamante (spanyolok)

lövések/gólok: 38/23, illetve 42/20

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 1/1

kiállítások: 8, illetve 4 perc

korábban, bronzmérkőzés:

Franciaország-Hollandia 33-31 (12-11, 26-26, 29-27) – hosszabbítás után

A holland-német vb teljes végeredménye: 1. Norvégia, 2. Németország, 3. Franciaország, 4. Hollandia, 5. Dánia, 6. Brazília, 7. MAGYARORSZÁG, 8. Montenegró, 9. Románia, 10. Angola, 11. Lengyelország, 12. Szerbia, 13. Japán, 14. Spanyolország, 15. Svédország, 16. Ausztria, 17. Feröer-szigetek, 18. Csehország, 19. Svájc, 20. Tunézia, 21. Izland, 22. Argentína, 23. Koreai Köztársaság, 24. Szenegál, 25. Horvátország, 26. Kína, 27. Paraguay, 28. Egyiptom, 29. Uruguay, 30. Kuba, 31. Kazahsztán, 32. Irán

Kiemelt kép: A női kézilabda vb rotterdami döntőjének, a Norvégia-Németország mérkőzésnek az egyik jelenete (Fotó: MTI/EPA/ANP/Iris van den Broek)