Jobban van az Újpest szombaton megsérült labdarúgója – Kaczvinszki Dominik a kórházból üzent

Az Index beszámolója szerint a 4-3-as újpesti győzelmet hozó MTK-Újpest első osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzésen megsérült Kaczvinszki Dominik a kórházból üzent, közölve, hogy jobban van. A szombati találkozó második félidejében az MTK játékosa, Marin Jurina – nem szándékosan – fejbe rúgta az újpesti védőt, aki ájultan terült el a gyepen, majd az ápolás után hordágyon hagyta el a játékteret.
Kaczvinszki Dominik egy Instagram-storyban is megnyugtatta a szurkolókat, hogy jobban érzi magát.
„Köszönöm mindenkinek a kedves szavakat, volt egy agyrázkódásom. Pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok. Hajrá, lilák”
– írta a futballista.
Az MTI tudósítása szerint szombat este az Újpest közleményben jelezte, hogy Kaczvinszki Dominikot kórházba kellett szállítani.
„Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre benn marad a Baleseti Intézetben” – írták a lila-fehérek, akik Facebook-oldalukon azt írták, hogy a Kaczvinszkivel ütköző Jurina a lefújás után egyből érdeklődött az újpesti játékos állapotáról.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Kaczvinszki Dominik, az Újpest labdarúgója (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)