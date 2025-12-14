Jobban van az Újpest szombaton megsérült labdarúgója – Kaczvinszki Dominik a kórházból üzent

A kórházból üzent Kaczvinszki Dominik, az Újpest labdarúgója, akit a szombati, MTK elleni mérkőzés hajrájában rúgtak fejbe olyan erővel, hogy elvesztette az eszméletét. Az újpesti védő jelezte, hogy agyrázkódása volt, és néhány napig kórházban marad, de egyébként jól van.

Az Index beszámolója szerint a 4-3-as újpesti győzelmet hozó MTK-Újpest első osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzésen megsérült Kaczvinszki Dominik a kórházból üzent, közölve, hogy jobban van. A szombati találkozó második félidejében az MTK játékosa, Marin Jurina – nem szándékosan – fejbe rúgta az újpesti védőt, aki ájultan terült el a gyepen, majd az ápolás után hordágyon hagyta el a játékteret.

Kaczvinszki Dominik egy Instagram-storyban is megnyugtatta a szurkolókat, hogy jobban érzi magát.

„Köszönöm mindenkinek a kedves szavakat, volt egy agyrázkódásom. Pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok. Hajrá, lilák”

– írta a futballista.

Az MTI tudósítása szerint szombat este az Újpest közleményben jelezte, hogy Kaczvinszki Dominikot kórházba kellett szállítani.

„Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre benn marad a Baleseti Intézetben” – írták a lila-fehérek, akik Facebook-oldalukon azt írták, hogy a Kaczvinszkivel ütköző Jurina a lefújás után egyből érdeklődött az újpesti játékos állapotáról.

Kiemelt kép: Kaczvinszki Dominik, az Újpest labdarúgója (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)